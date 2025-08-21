ETV Bharat / state

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାଢ଼େ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ସହାୟତା ଦାବି କଲା ଓଡ଼ିଶା - CENTERS HELP DISASTER MANAGEMENT

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବା ଓ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help
Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ । ରାଜ୍ୟରେ ୮୦୦ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଭୂତଳ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help (ETV Bharat)

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସାଢ଼େ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ କାହାଣୀର ୭ଟି ବୁକଲେଟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help
Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help (ETV Bharat)

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ: ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ୮୦୦ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ପୂର୍ବସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାବଦରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ।"

Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help
Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help (ETV Bharat)

ଭୂତଳ କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିଆସୁଥ‌ିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୂତଳ କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୮୩୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।


ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ଘଟୁଥ‌ିବାରୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜୀବିକା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଉଥ‌ିବା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେଲେ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଗତ ୮ ବର୍ଷରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଅନୁଦାନ ଶୂନ:

ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ କରି ଆସୁଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଉଛି । ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନାକଚ କରିଦିଆଯାଏ । ବିଗତ ୮ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶାକୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିନାହିଁ । ବିଜେଡି ସରକାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡିଶା ସରକାର ୫ ହଜାର ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବର ଗୁରୁତ୍ୱତା ବୁଝି ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ଅନାଗ୍ରହ କରିଦିଆ ଯାଇଛି ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ । ରାଜ୍ୟରେ ୮୦୦ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଭୂତଳ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help (ETV Bharat)

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସାଢ଼େ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ କାହାଣୀର ୭ଟି ବୁକଲେଟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help
Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help (ETV Bharat)

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ: ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ୮୦୦ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ପୂର୍ବସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାବଦରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ।"

Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help
Odisha seeks more than 10thousand crores rupees help (ETV Bharat)

ଭୂତଳ କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିଆସୁଥ‌ିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୂତଳ କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୮୩୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।


ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ଘଟୁଥ‌ିବାରୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜୀବିକା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଉଥ‌ିବା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେଲେ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଗତ ୮ ବର୍ଷରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଅନୁଦାନ ଶୂନ:

ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ କରି ଆସୁଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଉଛି । ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନାକଚ କରିଦିଆଯାଏ । ବିଗତ ୮ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶାକୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିନାହିଁ । ବିଜେଡି ସରକାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡିଶା ସରକାର ୫ ହଜାର ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବର ଗୁରୁତ୍ୱତା ବୁଝି ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ଅନାଗ୍ରହ କରିଦିଆ ଯାଇଛି ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

MULTI PURPOSE CYCLONE FLOOD SHELTERCOAST LINE DISASTER MANAGEMENTDISASTER MANAGEMENT ODISHAସୁରେଶ ପୂଜାରୀCENTERS HELP DISASTER MANAGEMENT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.