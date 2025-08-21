ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ । ରାଜ୍ୟରେ ୮୦୦ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଭୂତଳ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସାଢ଼େ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ କାହାଣୀର ୭ଟି ବୁକଲେଟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ: ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ୮୦୦ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ପୂର୍ବସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାବଦରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଭୂତଳ କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୂତଳ କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୮୩୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜୀବିକା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ।
ବିଗତ ୮ ବର୍ଷରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଅନୁଦାନ ଶୂନ:
ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ କରି ଆସୁଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଉଛି । ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନାକଚ କରିଦିଆଯାଏ । ବିଗତ ୮ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶାକୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିନାହିଁ । ବିଜେଡି ସରକାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡିଶା ସରକାର ୫ ହଜାର ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବର ଗୁରୁତ୍ୱତା ବୁଝି ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ଅନାଗ୍ରହ କରିଦିଆ ଯାଇଛି ।"
