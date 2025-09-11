ରିଭର୍ସ ସ୍ପିଡ ପେଣ୍ଟର ଆୟୁଷ; କାନଭାସରେ ଓଲଟା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଦେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା
Published : September 11, 2025 at 6:10 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଅନେକ ଚିତ୍ରକାର ଦେଖିଥିବେ, କିଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ କରେ ତ କିଏ ବାଲୁକାରେ ଚିତ୍ର କରେ ପୁଣି କିଏ କାନଭାସରେ ମନର ଭରିଭାଷାକୁ ତୂଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦିଏ । କିନ୍ତୁ କେବେ ରଭର୍ସ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ଯାହାର ଅର୍ଥ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା । କୌଣସି ବି ଚିତ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ । ସେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ କାନଭାସ, ହାତରେ ଥାଏ ରଙ୍ଗତୁଳି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭିତରେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ନିଶା ।
ଯେ କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ କାନଭାସରେ ଓଲୋଟା ଭାବେ ଖୁବ୍ ସମୟରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ଆୟୁଷ। ସେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଉ ବା ଫୁଲ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା । ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଉଛି । ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର।
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମାତ୍ର ରିଭର୍ସ ସ୍ପିଡ ପେଣ୍ଟର ଆୟୁଷ:
17 ବର୍ଷିୟ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର... ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବଳେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିଥିଲା । କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଲା । ସେ ଘରେ ରହିବାରୁ ସମୟରେ ଅପଚୟ ନୁହଁ ବରଂ ଉପଚୟ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ହାତରେ ମୋବାଲ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ୟୁଟ୍ଯୁବ ପଡିଲା । ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ପେଣ୍ଟରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲେ । ସେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଥିବା ଦେଖି ଏଥି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଢିଲା । ଏହାପରେ 2021 ମସିହାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ । ସେବେ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷଙ୍କ ରଙ୍ଗତୂଳୀ ଆଉ ଅଟକି ନାହିଁ । ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଗୁରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାତ୍ର ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟର ।
ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟର ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," 2021 ମସିହାରୁ ମୁଁ ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । 2020ରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଯାହା ଫଳରେ ମତେ ଲୋକ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ପେଣ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଚିତ୍ର କଳା ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରେ ଶିଖିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ରିଭର୍ସ୍ ପେଣ୍ଟର। ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହା ହୋଇଛି। "
ଆୟୁଷଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆମେରିକାନ ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟର:
ଆମେରିକାନ ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟରଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେପିୟୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଇଥିଲା । ରଙ୍ଗତୂଳୀ ତ ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଓଲଟା ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଓଲୋଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ । ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଏକ ଓଲୋଟା ଚିତ୍ର (ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ) କାନଭାସରେ କରିଥିଲେ। କାନଭାସରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ 4 ଫୁଟର ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ଓଲୋଟା ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ । ଆୟୁଷଙ୍କ ଏପରି କଳା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏଥି ପାଇଁ 2021 ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ ଓ ପରେ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଅନେକ ଥର ଓଲୋଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମୁଁ କରିପାରିଲି। "
ଆୟୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା, ମାଗଣାରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା:
ଆୟୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ କିଛି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ଶିକ୍ଷା, ସମାଜସେବା ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକଳା କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରାଇବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ପୁରୀର ଉତ୍କଳ ଵାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଆର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳା କର୍ମଶାଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରି ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିତ୍ର କଳା ମାଧ୍ୟମ ରେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆୟୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ବିଶେଷ କରି ମୋ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆମ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। "
ଆୟୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର କୁହନ୍ତି, " ଆୟୁଷ ଭାଇ ଓଲୋଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଧିରେ ଧିରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି। ମତେ ଏହି ଓଲୋଟା ଚିତ୍ରକଳା ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ନାଇଜେରିଆ ଗଟ ଟାଲେଣ୍ଟେର ଫାଇନାଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ:
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେରୁ ଅଧିକ ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ । 50ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲାଇଭ ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ କଳା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । 2021ରେ ନାଇଜେରିଆ ଗଟ ଟାଲେଣ୍ଟେର ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆୟୁଷ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2021ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼, ୟୁଥ ଲିଡରସିପ ଆୱାର୍ଡ଼ 2023, ପ୍ରୋଡିଗି ଆୱାର୍ଡ , ଗ୍ଲୋବାଲ କିଡ୍ସ ଆଚିଭର ଆୱାର୍ଡ 2023 , ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ଆଇକନ୍ କିଡସ ଆୱାର୍ଡ଼ 2023, ଉତ୍କଳ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2021 ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆୟୁଷ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିଆରା କଳା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆୟୁଷ ମନୋନୀତ:
ଚଳିତ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ତାରିଖରେ Hundred Youth Ambassador ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର। ୟୁରୋପର ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଏହା ଆୟୋଜନ ହେବ । ଯେଉଁ ମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ କନଫରେନ୍ସ ହେବ। ସେଥିରେ ଭାରତରୁ 17 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଭାବେ ଆୟୁଷ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ପୁରୀର ଏସସି ଏସ କଲେଜରେ ଏବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି।
ପୁରୀ CWCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆୟୁଷ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ରିଭର୍ସ ସ୍ପିଡ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ସେ ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଓଲୋଟା ଭାବେ ଆଙ୍କତି। ଆୟୁଷ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକର। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୋଚୋନା ଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ୟୁଥ୍ ଆମ୍ବାସାଡର୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇ ଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କଥା। "
ପରିବାର ଲୋକେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି:
ପୁରୀ ସହର ର ବାସେଳି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ରକଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଏଥି ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆୟୁଷଙ୍କ ମାଆ ଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆୟୁଷର ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନେବ ସେ ନେଇ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାବ ନିଏ। ତେବେ କୋଭିଡ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏହି ରିଭର୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖେ। ଏଥିରୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ନିଜେ ନିଜେ ଏହି ଓଲଟା ଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏହା କରିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ। ସେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। "
ଆୟୁଷଙ୍କ ପଡୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆୟୁଷ ବହୁତ୍ ଭଲ ଚିତ୍ର କରୁଛି। ଓଲୋଟା ଚିତ୍ର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ଚିତ୍ରକଳା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ତେବେ ଏହି ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ୍ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆୟୁଷ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢୁ।
