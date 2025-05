ETV Bharat / state

ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ମାନସ ମନ୍ଥନ; ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ତହସିଲ ଓ ଅଧିକାରୀ - REVENUE DEPARTMENT

Revenue and Disaster Management Minister Suresh Pujari ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 24, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 7:03 PM IST 2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଜୁନ 4 ଓ 5 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ରାଜସ୍ବ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ । ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 317 ତହସିଲଦାର, 58 ଉପ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଏବଂ 30 ଜଣ ରାଜସ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ନୂଆ ସରକାରରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ବର୍ଷକର ସମୀକ୍ଷା ସହ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ରାଜସ୍ବ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମୂଳତଃ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ତହସିଲ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଜମି ଜମା କିଣାବିକା ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଡିଏସଆର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ନୂଆ ସରକାରକୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଆସନ୍ତା 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଓଡିଶାର ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହେବ । ରାଜ୍ୟର 317 ଜଣ ତହସିଲଦାର, ରାଜ୍ୟର 58 ଉପଖଣ୍ଡର ଉପ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଯୋଗ ଦେବେ । ସେହିପରି 30 ଜିଲ୍ଲାର 30 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) ଯୋଗଦେବେ । "

ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ରାଜସ୍ବ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ

Revenue and Disaster Management Minister Suresh Pujari (Etv Bharat)

"ସେହିପରି 3 ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନର ଆରଡିସି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ, RI ଓ ଅମିନ ମାନେ ଭିସିରେ ରହିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ରାଜସ୍ବ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ । ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତେ ଏକ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବେ ତାହା ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।"

ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା । ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଢଳେଇବା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଏଥିରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2036 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ, ଆଧୁନିକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ସହ ସେବା ତ୍ୱରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ହେବ । ବିନା ଜମିରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ।"





ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : May 24, 2025 at 7:03 PM IST