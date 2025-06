ETV Bharat / state

ଆଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ, 3ଜିଲ୍ଲାକୁ 14 କୋଟି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେଲା ରଜସ୍ବ ବିଭାଗ - INPUT SUBSIDY FOR CROP DAMAGE

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 9, 2025 at 11:33 PM IST | Updated : June 10, 2025 at 7:26 AM IST 2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେ 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ 24 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବରଗଡ, ନୂଆପଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 13 କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ 6 ହଜାର 205 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗସ୍ତ ରାଶି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେ 23 ତାରିଖରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଗତ 24 ତାରିଖରେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ମେ ମାସ 27ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ଓ ଘରଦ୍ୱାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲି । ରାଜସ୍ୱ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । "



"ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି । ବରଗଡ, ନୂଆପଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ 13 କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ 6 ହଜାର 205 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବରଗଡ ପାଇଁ 7 କୋଟି 55 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 855 ଟଙ୍କା, ନୂଆପଡା ପାଇଁ 3 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର 730 ଟଙ୍କା, ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ 3 କୋଟି 9 ଲକ୍ଷ 77 ହଜାର 400 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ । କୌଣସି ଜଣେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ନାହିଁ । "



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : June 10, 2025 at 7:26 AM IST