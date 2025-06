ETV Bharat / state

ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ...ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ...ଆସିଛି ରଜ ଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ... Raja Festival 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ, ପାଦରେ ଅଳତା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ସାଙ୍ଗକୁ ଖିଲି ପାନର ହସ...ପୋଡ ପିଠା ଖାଇ... ଦୋଳିରେ ଝୁଲି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଗାଉଛି..‘ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ’ । ଆଜି ପହିଲି ରଜ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିଅ ମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି, ପୋଡ ପିଠା ଖାଇ ବୁଲିବେ ଗାଁଠୁ ସହର । ରଜକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଭରିରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ରଜ: ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ । ଆଷାଢ ମାସ ପାଳନ ହୁଏ ରଜ । ଯାହାକି 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷରଜ । ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତି ସ୍ନାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ । ରଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରଜବତୀ ହେବା । କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ମାତା ଏହି ସମୟରେ ରଜବତୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ବସୁମତି ତଥା ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ପୂଜନ କରାଯାଏ । 3 ଦିନ ଧରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଏଥିସହ କୁଆରୀ ଝିଅ ମାନେ 3 ଦିନ ଧରି ମଉଜ କରିଥାନ୍ତି । କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ଏସବୁ ମନା: ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ । କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ । ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି । ନହେଲେ ଗୁଆ ଖୋଳପା ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାଟି ଖୋଳିବା ମନା, ଶୀଳରେ ବାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଥାଏ । କେଶ କୁଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ଛିଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ, ଘର ଝାଡୁ କରିବେ ନାହିଁ, ପୋଷାକ ସିଲାଇବେ ନାନିଁ, କାଟିବେ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି 3 ଦିନ ଝିଅ ମାନେ କାମ ନକରି ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି । ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି । କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ରଜ ପର୍ବ ? ରଜ ଜୁନ ମାସର 14, 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଜୁନ 14 ଏହା ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ । ଏହା ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ସଜବାଜ କୁହାଯାଏ । ରଜର ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଜବାଜ ଦିନ ହୋଇଥାଏ । ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିଠୁ ନେଇ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏସବୁ କାମ ସଜବାଜ ଦିନ ହୋଇଥାଏ । ରଜ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଝିଅ ମାନେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ବଟା ହଳଦୀ, ତେଲ ନେଇ ବାହାରି ପଡନ୍ତି ନଦୀ ତୁଠକୁ । ଗାଧୋଇବା ପରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ, ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ହାତରେ ଚୁଡି, ମଥାରେ ଟିକିଲି, ପାଦରେ ଅଳତା, ଆଖିରେ କଜଳ, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଇ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି । ପୋଡ ପିଠା ଖାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି । ପୋଡ ପିଠା: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଡ ପିଠା । ଯାହାକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ନଡିଆ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୁଡ, ଘିଅରେ ପୋଡିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପୋଡ ପିଠାର ଚାହିଦା ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ ଅଧିକ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୋଡ ପିଠା । ପୋଡ ପିଠା ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ଆଖପାଖ ପଡୋଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ । ଏପରକି ରଜ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ । ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ । ଝିଅ, ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କୁହାଯାଏ । ବୁଲାବୁଲିରେ କଟେ ସମୟ: ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଭରପୂର ମଜା କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆ ଡ୍ରେସ, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ସଜେଇ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳ ବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି...‘ରଜ ଦୋଳି ରଟରଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ, ଦିଶୁଥାଏ ଝଟମଟ’ । ଆମ୍ବ, ବରଗଛରେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ । ଦୋଳି ଭିତରେ ଯେମିତି ରାମ ଦୋଳି, ଚକ୍ରି ଦୋଳି, ପାଟ ଦୋଳି, ଦାଣ୍ଡି ଦୋଳି, ବାଉଁଶ ଦୋଳି । ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ମୁରୁଜ ପକାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ପୁଚି ଖେଳ, ମିଠା ପାନ ଖାଇ ଝିଅ ମାନେ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି । ପୁରୁଷଙ୍କ ଜମେ ତାସ୍‌ ଖେଳ: କେବଳ ଝିଅ ଓ ମହିଳା ନୁହେଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜ ପର୍ବରେ ଭରପୂର ମଜା କରିଥାନ୍ତି । ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଥିଲେ ପୁଅ ମାନେ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଜମେ ତାସ୍‌ ଖେଳର ମଜା । ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲୁଡୁ, କବାଡି ଖେଳିଥାନ୍ତି । ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ପଛର କାରଣ କଣ ? ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ କାରଣ ରହିଛି । ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ, ଏହି ସମୟରେ ବସୁମତୀ ମାତା (ପୃଥିବୀ) ରଜଶ୍ବଳା ବା ରଜବତୀ(ଋତୁସ୍ରାବ) ହୋଇଥାନ୍ତି । ରଜବତୀ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମାତା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ ଝିଅ ମାନେ ଯେପରି ଘରକାମ କରନ୍ତିନି, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତିନି । ସେହିପରି ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ । ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମାତା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ ।

ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳା ଅସ୍ବଚ୍ଛ ଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ । ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯାହା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି(ଉର୍ଜା)ରେ ଭରି ରହିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଉର୍ଜାରେ ବାଧା ହୋଇଥାଏ । ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ । କେରଳର ସାବରୀମାଳା: ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ କେରଳର ସାବରୀମାଳା । କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । 10ରୁ 50 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହି ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ଋତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଜି ସରିବ ରଜ ମଉଜ, ଶେଷ ରଜରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର - bhumi dahana ରଜରେ ଧମାକା; ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍, ଆସୁଛି ଏହି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରଜକୁ ନେଇ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଓ ଗୀତ ରଜ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପରିଚୟ । ରଜ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଗୀତ ଗୁଡିକ ହେଉଛି - ଗୌରି, ମମତା ମଧୁର(ଅମଡା ବାଟ), ଯା ରେ ମନ ଦୋଳି (ନୂଆ ବୋଉ), ଆସ ବଉଳ ଲୋ ଆସ ସଙ୍ଗାତ(ପୁର୍ନମିଳନ) ପହିଲି ରଜ(2010) । ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ‘ଆଇଲା ରେ ପହିଲି’ ରଜ ଗୀତ ରହିଛି । ଆ ଖିଲି ପାନ ବନକୁ ଯିବା( ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର), ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ଲଲ୍ଲା ଲଲ୍ଲା ହୋଇ, ରଜ ଦୋଳି(1955-58), ସୁନ୍ଦରଗଡ ସଲମାନ ଖାନର(ଲେଟ୍ସ ସେଲିବ୍ରେଟ ରଜ) । Information Credit: RKC

