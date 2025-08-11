ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଗିରଫ ହେଲେ 12 ଜଣ ଅଣ ସେବାୟତ । ଧାଡ଼ିରେ ନ ରହି ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କହି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 12ଜଣ ଅଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ । ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ । କିଛି ଅସାଧୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ (ଜେଟିପି) , ସେବାୟତଙ୍କୁ କମିଶନ ଦେଇ ଏହି ଅଣ ସେବାୟତମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରି କି ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଗିରଫ ହେଲେ 12 ଜଣ ଅଣ ସେବାୟତ:
ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିତିକନ୍ତି ଓ କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।ଏହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ । ବିନା ଧାଡ଼ିରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ପୋଲିସ (ଜେଟିପି) ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଅଣ ସେବାୟତ କିଛି ସେବାୟତ, ଜେଟିପି ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଗଳା ବାଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ବହୁତ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ମାରପିଟ୍ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଦୌରତ୍ମ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭକ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି:
ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ କିଛି ଦିନ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଯାହାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକ ମେଣ୍ଟ କରି ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଠକୁଥିଲେ । ଏପରିକି ନିଜକୁ ମିଛରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ । ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୋଲିସ ମାମଲା ଋଜୁ କରି 12 ଜଣ ଅଣସେବାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିବୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବୁନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ।"
'ପ୍ରଶାସନର କଡା ନଜର ରହିବା ଉଚିତ୍':
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦିନେଶ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି," ସବୁ ଜାଗାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର କଡା ନଜର ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ଵରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ,ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । କିଛି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ।
'ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବା ଦରକାର':
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଉଚିତ୍ । ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇନ ? କାହା ଚାପରେ ଏହି କାମ ହୋଇ ପାରୁନି । ଅଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭକ୍ତ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଜେଟିପି ହିଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜେଟିପିଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରଲ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବା ଦରକାର । ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ । ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ । ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ପାରିବ ।"
'ଅଣ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଵାଗତଯୋଗ୍ୟ':
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଣ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଵାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ଯେଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରହିବା ଦରକାର । ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଳରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଖରାପ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ସମାନ । ଟଙ୍କା ନେଇ ଗଳା ବାଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନ ହେଉ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଭକ୍ତଟିଏ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇବ ସେହି ଭକ୍ତ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ