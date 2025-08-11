ETV Bharat / state

ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର - PURI MAHAPRASAD ONLINE SALE

ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ । ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ସେବାୟତ ।



By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2025 at 3:08 PM IST



ପରୁୀ: ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ । ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ। ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର 'ଇଜି ଏସେନଶିଆଲ' ନାମକ ଏକ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ନିଆଯାଉଛି । ଏଣୁ ଏହି ଆପକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି । ତେବେ ମାଛ, ମାଂସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ । ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ ଆପରେ ଯୋଗାଣ ହେଲେ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାଛ, ମାଂସ ସହ ଏହାକୁ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବ ।

ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି:

ଏଣୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା,ଓ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ଡେଲିଭରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ୱେବ୍ ସାଇଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଏବେବି ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ମାଳ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଉନି, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଢିଲା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବେଆଇନ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଠକେଇ ଚାଲିଛି:

ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଠକେଇ ଚାଲିଥିବା ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନିଆଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନିଆଯାଉଛି, ସେନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହାକି ଅନଲାଇନରେ ବରାଦ ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରକୃତ ଦର ଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗାଇ ଠକାମୀରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

'ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ':

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଅନଲାଇନରେ ଏହାକୁ ଦିଆଗଲେ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯିବ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ । ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦର୍ଥ ନୁହେଁ । ଡେଲିଭରି ବୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଭଳି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଘରେ ଯୋଗାଇଲେ ମହାପ୍ରସାଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଠକେଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯେଉଁ ଦିନ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେବ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଡେଲିଭରିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅନ ଲାଇନରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।

'କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି':
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଅନ ଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି । ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର ବିଷୟ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କରଣ କରାଗଲା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇଯି ଏସେନସିଆଲ ଆପ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ଦେଉଥିବା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏହି ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ବାହାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନଲାଇନରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଏହା ଏକ ବଡ ଠକେଇ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗାଇ ଠକେଇରେ ନ ପଡନ୍ତୁ ।ଏଥିରେ କେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଏହି ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଇଜୀ ଏସନଶିଆଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ।"




ଗତ 2020ରେ ଆମାଜନ ଆପ ଓ ପିଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ ଆପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି କିଛି ଅନଲାଇନ ୱେବ ସାଇଟ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ, ସନାତନସିଦ୍ଧି ଡଟ୍ କମ , ଅବଢ଼ା , ଇଜି ଏସେନସିଆଲ ଅନ ଲାଇନ ୱେବ ସାଇଟ୍ ଓ ଆପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରଯାଇଛି । କିଭଳି ଅର୍ଡର କରାଯାଏ, କିଭଳି ହୋମ ଡେଲିଭରି କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କେତେ ଦର ରହିଛି, ତାହାର ସୂଚନା ଏହି ୱେବ ସାଇଟରେ ଅଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଓ ଆପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । "

'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ'

ତେବେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କଟକଣା ଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ । ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଛି । ହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଳି ନୁହେଁ । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନଲାଇନ ୱେବ ସାଇଟରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି । ଅତୀତରେ 2020ରେ ଆମଜନ ଆପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଆମେ ଅମାଜନ ବିରୋଧରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ । ପରେ ଅମାଜନ୍ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଚି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯେଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। କଠୋର ଆଇନ ନ ଥିବାରୁ ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବେଲ ପାଇ ମୁକୁଳି ଯାଇ ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଥି ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ:
ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଉପରେ ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଗାରିମା, ଯାହାବି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବୁ । ଅତି କମରେ 7 ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ନୂଆ ଆଇନ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ।


ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଇଟି ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖା ଯାଇଛି । ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରୁଛୁ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଅଧିକ କଡା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପରୁୀ: ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ । ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ। ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର 'ଇଜି ଏସେନଶିଆଲ' ନାମକ ଏକ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି ।

Illegal sale of Mahaprasad Online (ETV Bharat Odisha)


କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ନିଆଯାଉଛି । ଏଣୁ ଏହି ଆପକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି । ତେବେ ମାଛ, ମାଂସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ । ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ ଆପରେ ଯୋଗାଣ ହେଲେ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାଛ, ମାଂସ ସହ ଏହାକୁ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବ ।

ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି:

ଏଣୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଗାରିମା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା,ଓ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ଡେଲିଭରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ୱେବ୍ ସାଇଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଏବେବି ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ମାଳ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଉନି, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଢିଲା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବେଆଇନ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଠକେଇ ଚାଲିଛି:

ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଠକେଇ ଚାଲିଥିବା ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନିଆଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନିଆଯାଉଛି, ସେନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହାକି ଅନଲାଇନରେ ବରାଦ ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରକୃତ ଦର ଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗାଇ ଠକାମୀରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

'ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ':

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଅନଲାଇନରେ ଏହାକୁ ଦିଆଗଲେ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯିବ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ । ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦର୍ଥ ନୁହେଁ । ଡେଲିଭରି ବୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଭଳି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଘରେ ଯୋଗାଇଲେ ମହାପ୍ରସାଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଠକେଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯେଉଁ ଦିନ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେବ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଡେଲିଭରିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅନ ଲାଇନରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।

'କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି':
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଅନ ଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି । ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର ବିଷୟ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କରଣ କରାଗଲା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇଯି ଏସେନସିଆଲ ଆପ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ଦେଉଥିବା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏହି ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ବାହାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନଲାଇନରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଏହା ଏକ ବଡ ଠକେଇ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗାଇ ଠକେଇରେ ନ ପଡନ୍ତୁ ।ଏଥିରେ କେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଏହି ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଇଜୀ ଏସନଶିଆଲ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ।"




ଗତ 2020ରେ ଆମାଜନ ଆପ ଓ ପିଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ ଆପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି କିଛି ଅନଲାଇନ ୱେବ ସାଇଟ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ, ସନାତନସିଦ୍ଧି ଡଟ୍ କମ , ଅବଢ଼ା , ଇଜି ଏସେନସିଆଲ ଅନ ଲାଇନ ୱେବ ସାଇଟ୍ ଓ ଆପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରଯାଇଛି । କିଭଳି ଅର୍ଡର କରାଯାଏ, କିଭଳି ହୋମ ଡେଲିଭରି କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କେତେ ଦର ରହିଛି, ତାହାର ସୂଚନା ଏହି ୱେବ ସାଇଟରେ ଅଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଓ ଆପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । "

'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ'

ତେବେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କଟକଣା ଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ । ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଛି । ହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଳି ନୁହେଁ । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନଲାଇନ ୱେବ ସାଇଟରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି । ଅତୀତରେ 2020ରେ ଆମଜନ ଆପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଆମେ ଅମାଜନ ବିରୋଧରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ । ପରେ ଅମାଜନ୍ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଚି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯେଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। କଠୋର ଆଇନ ନ ଥିବାରୁ ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବେଲ ପାଇ ମୁକୁଳି ଯାଇ ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଥି ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ:
ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଉପରେ ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଗାରିମା, ଯାହାବି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବୁ । ଅତି କମରେ 7 ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ନୂଆ ଆଇନ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ।


ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଇଟି ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖା ଯାଇଛି । ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରୁଛୁ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଅଧିକ କଡା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

