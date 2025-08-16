ETV Bharat / state

କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, 10 ବର୍ଷରେ ନେଲାଣି 67 ମୁଣ୍ଡ - PURI BEACH SAFETY CONCERNS

ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ । 4 ବର୍ଷରେ 1159 ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ।

Puri Sea Beach Safety concerns Tourists Drowning rise in 2025
Puri Sea Beach Safety concerns Tourists Drowning rise in 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 2:36 PM IST

Puri Beach Safety Concerns ପୁରୀ: ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ । ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ବଢୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା:

ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଅନ୍ୟତମ । ସାରା ଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ପୁରୀର ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବାର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Tourists in Puri Beach (ETV Bharat)

ଦଶ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୬୭ ମୁଣ୍ଡ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୬୭ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

  • ୨୦୧୫- ୧୧ ଜଣ
  • ୨୦୧୬- ୧୨ ଜଣ
  • ୨୦୧୭- ୭ ଜଣ
  • ୨୦୧୮- ୮ ଜଣ
  • ୨୦୧୯- ୪ ଜଣ
  • ୨୦୨୦- ୨ ଜଣ
  • ୨୦୨୧- ଜଣେ
  • ୨୦୨୨- ୬ ଜଣ
  • ୨୦୨୩- ୬ ଜଣ
  • ୨୦୨୪- ୬ ଜଣ
  • ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା- ୪ ଜଣ

ଦେବଦୂତ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ:

ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ, ଗତ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୫୯ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରୁଛି ।

Puri Sea Beach
Puri Sea Beach (ETV Bharat)

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ପରିସର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପେଣ୍ଠକଟାଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ଛକ ଯାଏଁ ୮ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି । ଏହାକୁ ୧୬ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୯୭ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନେ ବେଳାଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଅଧିକ ଜୁଆର ଆସିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ।

Tourists in Puri Beach
Tourists in Puri Beach (ETV Bharat)

ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଅଭାବ:

ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ହେଲେ ମାତ୍ର ୯୭ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଥିବାରୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଲାଇଟ୍ ହାଉସଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ଛକ ଯାଏଁ ଥିବା ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସରକାରୀ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇନାହିଁ । କେବଳ କିଛି ଘରୋଇ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଫଳରେ ବେଳାଭୂମିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଅନେକ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ।

Tourists in Puri Beach
Tourists in Puri Beach (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ:

କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି , କିଭଳି ଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Tourists at Sea Beach, Puri
Tourists at Sea Beach, Puri (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି:
ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହର ସିଟି ରୋଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟରଲିନ ଯାଏ ଥିବା ବେଳାଭୂମିରେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିଥାଆନ୍ତି । କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ରାମଚଣ୍ଡୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ । ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ଘଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ନାହାନ୍ତି । "

Busy Road and Hotels Near Sea Beach Puri
Busy Road and Hotels Near Sea Beach Puri (ETV Bharat)

ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି: ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଛତିଶଗଡରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନୁଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ୬ ଥର ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଆସିଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ତେବେ ବେଳାଭୂମିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହେଲେ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ସେତିକି ନାହିଁ । ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ହିଁ ପୁରୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ।"

Life Guards at Sea Beach, Puri
Life Guards at Sea Beach, Puri (ETV Bharat)

ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି:

ପୁରୀକୁ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । " ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣର ଅଭାବ ରହିଛି । ସବୁଠି ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ସମୀର ସାମନ୍ତରାୟ

ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇବା ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ:
ଅପର ପକ୍ଷରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାଶଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ, ଉପସ୍ଥିତ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ । ବଡ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପାରମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛୁ । ଏହାସହ ଅଧିକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ ।"

Puri Beach safety issue
Puri Beach safety issue (ETV Bharat)
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ:
ପୁରୀରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛଛି । ବେଳାଭୂମିରେ କିଭଳି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିବେ, କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ, ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସମେତ କୋଣାର୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀର ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । 'ସର୍ଭେ ପରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ବାଥିଂ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ନିଶା ସେବନ କରି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନକରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଅଧିକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ' ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।

Tourists enjoying batheing in Puri Beach
Tourists enjoying batheing in Puri Beach (ETV Bharat)

ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

