ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ତାପସ ପରିଡା
79th Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ସବୁଠି ପ୍ଲାବିତ ହେବ ଦେଶପ୍ରେମର ଗାଥା । ଆଜିବି ମନେ ପଡେ ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଉ ବୀରଗାଥାର କଥା । ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଧୀନ ମାଟି ମା’ର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଅଗଣିତ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ । ଲୁହ, ଲହୁ ଢାଳି ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନତାର ସ୍ବାଦ ଚଖାଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯିଏ କି ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ସବୁକିଛି ନିଆରା । ଏପରିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଦେଶାତ୍ମକ ନାଁରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ‘ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ।
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍:
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଖରିଡା ଗାଁର 50 ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାୟକ । ପୈତୃକ ଘର ବାଲେଶ୍ବର, ହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ପୁଅ ନାଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏବଂ ଝିଅ ନାଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଯାଜ୍ଞେସ୍ବନୀ ।
ଘରର କାନ୍ଥବାଡରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଝଲକ:
କେବଳ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ବାର କାନ୍ଥବାଡ ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦେଶପ୍ରେମର ଛାପ । ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନିଜ ଘରକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝରକା କବାଟ ଓ ଫ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ । କେବଳ ଘରର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନିଜକୁ ତିନି ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ବାହାରିଥାନ୍ତି ।
ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ:
ହୋଲି ହେଉ ବା ଦୀପାବଳି ଘରେ କେବଳ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଏ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ । ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ବାହାଘର ଘର ବାହାରେ ଉଡେ ତିନି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ସାଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ଉଡାନ୍ତି ଘରଠୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ (Street play artist India)?
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାୟକ ପେଶାରେ ଜଣେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର । ଯିଏକି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ମୂଳକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ ବା ଏଡସ୍ ଓ କୋରୋନା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିଶା ନିବାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓ ମାଓ ମୁକ୍ତ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି ଅନେକ ସଚେତନତା ମୂଳକ ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ?
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ । ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଜି ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରିଛନ୍ତି । ବସ୍ତିରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ବେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ବସ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ବେଶ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କେମିତି ?
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟୋପି । ଦେହରେ ତିନି ରଙ୍ଗର ଦେଶ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ । ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବି ତିନି ରଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ତିନି ରଙ୍ଗ । ବ୍ୟାଗ ଧରି ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ରଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଥିବା ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ । କାରଣ ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆମ ଦେଶ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ । ସେଥିପାଇଁ କାରଗିଲ ଓ୍ବାର ବିଜୟ ଠାରୁ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯେବେଠୁ ଏଭଳି ବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ।
ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ଖୋଜେନି ପର୍ବ:
ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକ କଦଳି ଗୋଦାମରେ ରହି ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୫୦ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରଖିଥାଏ । କାରଣ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଦେଶପ୍ରେମ । କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି ପର୍ବ ବା ସମୟ । କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ସବୁଦିନ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଦେଶପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗର ସମୟ ।’
ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି:
ନିଜ ପିଲା ଦିନ କଥା କହୁ କହୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଯେବେ ସାତ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି । ଏକ ମିଠା ଦୋକାନରେ ୫୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ କାମ କରୁଥିଲି । ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା । ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ସତ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିର ଜୀବନଠୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିଥିଲି । ଆଉ ଯେବେ ସ୍କୁଲରେ ବାପୁ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ବୋଷ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ସେବେଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି । ସେବେଠୁ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ସହ ଦେଶର ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବା ସହ ବଡ଼ ହୋଇ ଧିରେ ଧିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପାଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ।’
ବସ୍ତିପିଲାଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି:
ସେ ନିଜ ବସ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପତାକା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଓ ଦେଶର ସ୍ବାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ନୀତିବାଣୀ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜସ୍ବ ଅର୍ଥ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଧରି ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମୟରେ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ପାଳିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରନ୍ତି ।
କେବେ ମିଳେ ପ୍ରଶଂସା, କେବେ ଟାହିଟାପରା:
ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ । ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ଜାତୀୟ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସମୟ ପାଇଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ନିଜର ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଟାହିଟାପର କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି । ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରେନ ହେଉ ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ:
ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ । ଯାହାକୁ ସେ ବେଶ ନିଖୁଣତାର ସହ କରନ୍ତି ।
ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପରିବାର:
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହନ୍ତି,‘ମୋ ପାଇଁ ଦେଶ ବଡ । ବଡ଼ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯିଏ ଦେଖି ପାରିବ ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ମନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ।’ ଯେ କେହି ବି ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେବ । ଦେଶ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିବ ସେ ନେଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ନାୟକ ଓ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଏପରି ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଖି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ରାସ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର:
ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ସହିଦ ନଗର ଆଇଡିବିଆଇ ବସ୍ତିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମ୍ୟାନ - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବସ୍ତିରେ ନିଶାଡି ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ କୁଃସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ । ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଜଣେ ଦେଶ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟୋପି ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିଭଳି ବେଶରେ ବାହାରନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାହୁ ସହ ଝିଆରି ନା ଧରିତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଶର ନାମରେ ନାମିତ ବୋଲି ସେ ଗର୍ବିତ । ଏପରିକି ବର୍ଷକୁ ଚାରି ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି । ଏଯାବତ ସିଏ ୧୦୯ ଥର ରକ୍ତଦାନ କରି ସାରିଲେଣି ।
ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ:
ଭେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକନ୍ନୋଲୋଜିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହରପ୍ରିୟା କର କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଶପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତିମୈତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା । ଏହାହିଁ ଭାରତର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଅଭାବରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ କିପରି ଦେଶପ୍ରେମ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରଳ ସାଜିଛନ୍ତି ।'
ଏମିତି ଆହ୍ବାନ କଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଙ୍କ ପୁଅ:
ବାପା ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ପୁଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ କହିବା କଥା , ‘ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବକୁ ଅତି ଆଦରର ସହ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ପାଳନ କରୁ । କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ବା ଛୁଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନୁ । କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ । କାରଣ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉଛୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ । କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା ।’
ଆମେ ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଙ୍କ ପରିବାର ନିଆରା । ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ।
