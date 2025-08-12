ETV Bharat / state

ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର, ନାଁଠୁ ଘର ଦିଶେ ଦେଶାତ୍ମକ ଝଲକ - PRAHALLAD NAYAK VANDE MATARAM

ଜାତୀୟତା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ନିମଗ୍ନ ପୂରା ପରିବାର । 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ 50 ହଜାର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେଣି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାୟକ ଓରଫ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ଦେଶପ୍ରେମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025 at 5:52 PM IST

6 Min Read

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ତାପସ ପରିଡା

79th Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ସବୁଠି ପ୍ଲାବିତ ହେବ ଦେଶପ୍ରେମର ଗାଥା । ଆଜିବି ମନେ ପଡେ ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଉ ବୀରଗାଥାର କଥା । ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଧୀନ ମାଟି ମା’ର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଅଗଣିତ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ । ଲୁହ, ଲହୁ ଢାଳି ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନତାର ସ୍ବାଦ ଚଖାଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯିଏ କି ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ସବୁକିଛି ନିଆରା । ଏପରିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଦେଶାତ୍ମକ ନାଁରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ‘ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌’

ଦେଶପ୍ରେମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌:

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଖରିଡା ଗାଁର 50 ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାୟକ । ପୈତୃକ ଘର ବାଲେଶ୍ବର, ହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ପୁଅ ନାଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏବଂ ଝିଅ ନାଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଯାଜ୍ଞେସ୍ବନୀ

Prahallad Nayak Vande Mataram
କୁନି ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଘରର କାନ୍ଥବାଡରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଝଲକ:

କେବଳ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ବାର କାନ୍ଥବାଡ ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦେଶପ୍ରେମର ଛାପ । ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନିଜ ଘରକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝରକା କବାଟ ଓ ଫ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ । କେବଳ ଘରର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନିଜକୁ ତିନି ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ବାହାରିଥାନ୍ତି ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ପୁଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଦେମାତରମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ:

ହୋଲି ହେଉ ବା ଦୀପାବଳି ଘରେ କେବଳ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଏ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ । ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ବାହାଘର ଘର ବାହାରେ ଉଡେ ତିନି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ସାଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ଉଡାନ୍ତି ଘରଠୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଚେତନତା (ETV Bharat Odisha)

ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ (Street play artist India)?

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାୟକ ପେଶାରେ ଜଣେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର । ଯିଏକି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ମୂଳକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ ବା ଏଡସ୍‌ ଓ କୋରୋନା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିଶା ନିବାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓ ମାଓ ମୁକ୍ତ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି ଅନେକ ସଚେତନତା ମୂଳକ ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ସେ ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେଶପ୍ରେମ ଗାଥା (ETV Bharat Odisha)


ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ?

ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ । ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଜି ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରିଛନ୍ତି । ବସ୍ତିରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ବେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ବସ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ବେଶ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟତାର ଦେଶପ୍ରେମରେ ପୁରା ପରିବାର
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବେଲୁନ (ETV Bharat Odisha)


ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କେମିତି ?


ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟୋପି । ଦେହରେ ତିନି ରଙ୍ଗର ଦେଶ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ । ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବି ତିନି ରଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ତିନି ରଙ୍ଗ । ବ୍ୟାଗ ଧରି ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ରଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଥିବା ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ । କାରଣ ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆମ ଦେଶ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ । ସେଥିପାଇଁ କାରଗିଲ ଓ୍ବାର ବିଜୟ ଠାରୁ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯେବେଠୁ ଏଭଳି ବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟତାର ଦେଶପ୍ରେମରେ ପୁରା ପରିବାର
ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଫଟୋପୋଜ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ଖୋଜେନି ପର୍ବ:

ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକ କଦଳି ଗୋଦାମରେ ରହି ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୫୦ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରଖିଥାଏ । କାରଣ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଦେଶପ୍ରେମ । କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି ପର୍ବ ବା ସମୟ । କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ସବୁଦିନ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଦେଶପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗର ସମୟ ।’

Prahallad Nayak Vande Mataram
ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ବାଦଦାତା ତାପସ ପରିଡା (ETV Bharat Odisha)

ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି:

ନିଜ ପିଲା ଦିନ କଥା କହୁ କହୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଯେବେ ସାତ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି । ଏକ ମିଠା ଦୋକାନରେ ୫୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ କାମ କରୁଥିଲି । ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା । ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ସତ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିର ଜୀବନଠୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିଥିଲି । ଆଉ ଯେବେ ସ୍କୁଲରେ ବାପୁ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ବୋଷ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ସେବେଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି । ସେବେଠୁ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ସହ ଦେଶର ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବା ସହ ବଡ଼ ହୋଇ ଧିରେ ଧିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପାଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ।’

Prahallad Nayak Vande Mataram
ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)


ବସ୍ତିପିଲାଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି:
ସେ ନିଜ ବସ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପତାକା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଓ ଦେଶର ସ୍ବାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ନୀତିବାଣୀ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜସ୍ବ ଅର୍ଥ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଧରି ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମୟରେ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ପାଳିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରନ୍ତି ।

କେବେ ମିଳେ ପ୍ରଶଂସା, କେବେ ଟାହିଟାପରା:

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ । ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ଜାତୀୟ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସମୟ ପାଇଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ନିଜର ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଟାହିଟାପର କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି । ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରେନ ହେଉ ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
Prahallad Nayak Vande Mataram
ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ:

ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ । ଯାହାକୁ ସେ ବେଶ ନିଖୁଣତାର ସହ କରନ୍ତି ।

ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପରିବାର:

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ କୁହନ୍ତି,‘ମୋ ପାଇଁ ଦେଶ ବଡ । ବଡ଼ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯିଏ ଦେଖି ପାରିବ ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ମନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ।’ ଯେ କେହି ବି ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେବ । ଦେଶ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିବ ସେ ନେଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ନାୟକ ଓ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଏପରି ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଖି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର:

ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ସହିଦ ନଗର ଆଇଡିବିଆଇ ବସ୍ତିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମ୍ୟାନ - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବସ୍ତିରେ ନିଶାଡି ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ କୁଃସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ । ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଜଣେ ଦେଶ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟୋପି ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିଭଳି ବେଶରେ ବାହାରନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାହୁ ସହ ଝିଆରି ନା ଧରିତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଶର ନାମରେ ନାମିତ ବୋଲି ସେ ଗର୍ବିତ । ଏପରିକି ବର୍ଷକୁ ଚାରି ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି । ଏଯାବତ ସିଏ ୧୦୯ ଥର ରକ୍ତଦାନ କରି ସାରିଲେଣି ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ସହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ:

ଭେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ ଅଫ୍‌ ଟେକନ୍ନୋଲୋଜିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହରପ୍ରିୟା କର କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଶପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତିମୈତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା । ଏହାହିଁ ଭାରତର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଅଭାବରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ କିପରି ଦେଶପ୍ରେମ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରଳ ସାଜିଛନ୍ତି ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଜ୍ୟୋତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ନିଉତା

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ଏମିତି ଆହ୍ବାନ କଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ପୁଅ:

ବାପା ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ପୁଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ କହିବା କଥା , ‘ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବକୁ ଅତି ଆଦରର ସହ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ପାଳନ କରୁ । କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ବା ଛୁଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନୁ । କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ । କାରଣ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉଛୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ । କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା ।’

ଆମେ ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ପରିବାର ନିଆରା । ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ତାପସ ପରିଡା

79th Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ସବୁଠି ପ୍ଲାବିତ ହେବ ଦେଶପ୍ରେମର ଗାଥା । ଆଜିବି ମନେ ପଡେ ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଉ ବୀରଗାଥାର କଥା । ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଧୀନ ମାଟି ମା’ର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଅଗଣିତ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ । ଲୁହ, ଲହୁ ଢାଳି ଦେଶକୁ ସ୍ବାଧୀନତାର ସ୍ବାଦ ଚଖାଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯିଏ କି ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ସବୁକିଛି ନିଆରା । ଏପରିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଦେଶାତ୍ମକ ନାଁରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ‘ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌’

ଦେଶପ୍ରେମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌:

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରୋ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଖରିଡା ଗାଁର 50 ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାୟକ । ପୈତୃକ ଘର ବାଲେଶ୍ବର, ହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ପୁଅ ନାଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏବଂ ଝିଅ ନାଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଯାଜ୍ଞେସ୍ବନୀ

Prahallad Nayak Vande Mataram
କୁନି ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଘରର କାନ୍ଥବାଡରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଝଲକ:

କେବଳ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ବାର କାନ୍ଥବାଡ ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦେଶପ୍ରେମର ଛାପ । ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନିଜ ଘରକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝରକା କବାଟ ଓ ଫ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ । କେବଳ ଘରର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନିଜକୁ ତିନି ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ବାହାରିଥାନ୍ତି ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ପୁଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଦେମାତରମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ:

ହୋଲି ହେଉ ବା ଦୀପାବଳି ଘରେ କେବଳ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଏ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ । ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ବାହାଘର ଘର ବାହାରେ ଉଡେ ତିନି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ସାଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ଉଡାନ୍ତି ଘରଠୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଚେତନତା (ETV Bharat Odisha)

ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ (Street play artist India)?

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାୟକ ପେଶାରେ ଜଣେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର । ଯିଏକି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ମୂଳକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ ବା ଏଡସ୍‌ ଓ କୋରୋନା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିଶା ନିବାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓ ମାଓ ମୁକ୍ତ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି ଅନେକ ସଚେତନତା ମୂଳକ ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ସେ ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେଶପ୍ରେମ ଗାଥା (ETV Bharat Odisha)


ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ?

ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ । ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଜି ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରିଛନ୍ତି । ବସ୍ତିରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ବେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ବସ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ବେଶ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟତାର ଦେଶପ୍ରେମରେ ପୁରା ପରିବାର
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବେଲୁନ (ETV Bharat Odisha)


ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କେମିତି ?


ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟୋପି । ଦେହରେ ତିନି ରଙ୍ଗର ଦେଶ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ । ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବି ତିନି ରଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ତିନି ରଙ୍ଗ । ବ୍ୟାଗ ଧରି ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ରଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଥିବା ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ । କାରଣ ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆମ ଦେଶ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ । ସେଥିପାଇଁ କାରଗିଲ ଓ୍ବାର ବିଜୟ ଠାରୁ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯେବେଠୁ ଏଭଳି ବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟତାର ଦେଶପ୍ରେମରେ ପୁରା ପରିବାର
ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଫଟୋପୋଜ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ଖୋଜେନି ପର୍ବ:

ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକ କଦଳି ଗୋଦାମରେ ରହି ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୫୦ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରଖିଥାଏ । କାରଣ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଦେଶପ୍ରେମ । କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି ପର୍ବ ବା ସମୟ । କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ସବୁଦିନ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଦେଶପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗର ସମୟ ।’

Prahallad Nayak Vande Mataram
ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ବାଦଦାତା ତାପସ ପରିଡା (ETV Bharat Odisha)

ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି:

ନିଜ ପିଲା ଦିନ କଥା କହୁ କହୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଯେବେ ସାତ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି । ଏକ ମିଠା ଦୋକାନରେ ୫୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ କାମ କରୁଥିଲି । ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା । ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ସତ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିର ଜୀବନଠୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିଥିଲି । ଆଉ ଯେବେ ସ୍କୁଲରେ ବାପୁ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ବୋଷ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ସେବେଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି । ସେବେଠୁ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ସହ ଦେଶର ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବା ସହ ବଡ଼ ହୋଇ ଧିରେ ଧିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପାଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ।’

Prahallad Nayak Vande Mataram
ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)


ବସ୍ତିପିଲାଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି:
ସେ ନିଜ ବସ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପତାକା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଓ ଦେଶର ସ୍ବାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ନୀତିବାଣୀ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜସ୍ବ ଅର୍ଥ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଧରି ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମୟରେ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ପାଳିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରନ୍ତି ।

କେବେ ମିଳେ ପ୍ରଶଂସା, କେବେ ଟାହିଟାପରା:

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ । ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ଜାତୀୟ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସମୟ ପାଇଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ନିଜର ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଟାହିଟାପର କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି । ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରେନ ହେଉ ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
Prahallad Nayak Vande Mataram
ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ:

ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ । ଯାହାକୁ ସେ ବେଶ ନିଖୁଣତାର ସହ କରନ୍ତି ।

ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପରିବାର:

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ କୁହନ୍ତି,‘ମୋ ପାଇଁ ଦେଶ ବଡ । ବଡ଼ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯିଏ ଦେଖି ପାରିବ ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ମନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ।’ ଯେ କେହି ବି ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେବ । ଦେଶ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିବ ସେ ନେଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ନାୟକ ଓ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଏପରି ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଖି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର:

ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ସହିଦ ନଗର ଆଇଡିବିଆଇ ବସ୍ତିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମ୍ୟାନ - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବସ୍ତିରେ ନିଶାଡି ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ କୁଃସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ । ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଜଣେ ଦେଶ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟୋପି ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିଭଳି ବେଶରେ ବାହାରନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାହୁ ସହ ଝିଆରି ନା ଧରିତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଶର ନାମରେ ନାମିତ ବୋଲି ସେ ଗର୍ବିତ । ଏପରିକି ବର୍ଷକୁ ଚାରି ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି । ଏଯାବତ ସିଏ ୧୦୯ ଥର ରକ୍ତଦାନ କରି ସାରିଲେଣି ।

Prahallad Nayak Vande Mataram
ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ସହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ:

ଭେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ ଅଫ୍‌ ଟେକନ୍ନୋଲୋଜିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହରପ୍ରିୟା କର କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଶପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତିମୈତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା । ଏହାହିଁ ଭାରତର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଅଭାବରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ କିପରି ଦେଶପ୍ରେମ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରଳ ସାଜିଛନ୍ତି ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଜ୍ୟୋତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ନିଉତା

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ଏମିତି ଆହ୍ବାନ କଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ପୁଅ:

ବାପା ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ପୁଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ କହିବା କଥା , ‘ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବକୁ ଅତି ଆଦରର ସହ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ପାଳନ କରୁ । କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ବା ଛୁଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନୁ । କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ । କାରଣ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉଛୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ । କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା ।’

ଆମେ ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ଙ୍କ ପରିବାର ନିଆରା । ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

VANDE MATARAM STREET PLAY ARTISTINDEPENDENCE DAY SPECIAL STORYINDEPENDENCE DAY 2025PATRIOTIC STREET PLAY ODISHAPRAHALLAD NAYAK VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.