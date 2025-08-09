ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାସ୍ତା ରୋକ ଓ ବ୍ଲକ ଘେରାଉଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସହ ଡିଜି, ଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। "ଅପରେସନ ଗରୁଡ଼" ଜରିଆରେ ଅପରାଧି ଓ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ।ଏନେଇ ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡିଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ।
ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ ନାହିଁ
ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ (NBW) 3189 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। NBWକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦେଖି 289 ଜଣ ନିଜ ଆଡୁ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ରାହାଜାନୀ, ଠକାମୀ, ଡକାୟତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅପରାଧି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୋର୍ଟରୁ ଓ୍ବାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ 890 ଅବକାରୀ ମାମଲା ଓ 17,069.55 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ମାମଲାରେ 51ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ 95 ଗୁଳିଗୋଳା ଏବଂ 1,45,500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ନିଶା କାରବାର ନେଇ 11ଟି ମାମଲା ସହିତ 888 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ 68.57 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହେବାସହ 2ଟି କାର୍ ଏବଂ 63,750 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ନେଇ 11ଟି ମାମଲା ସହିତ 2,79,485 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜୁଆଡି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶା ଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ 129 ଜଣ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ 115 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଓ 115 ଯାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଅପରେସନର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥାବା ବେଳେ, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ସହ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତା' ନିକଟରୁ ଏକକାଳୀନ 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି। NDPS ମାମଲାରେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ 535 କେଜି ଜବତ କରିବା ସହ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅବକାରୀ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ 107ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ 1509 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ 3ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 1,48,330 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଅପରାଧି ଚଳପ୍ରଚଳ ଯୋଗୁଁ ସମାଜର ଛବି ଖରାପ୍ ନହେବ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ନଯିବ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଅନୁଭବ ହେବ, ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପିସିଆର ଆଲର୍ଟ ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଜାଗ ରହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ। ତାସହିତ ଏସପି ଅଫିସରୁ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯନ୍ତ ଉପର ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ନିରିକ୍ଷଣ କରାଯଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ମାହୋଲର ଉପସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସିବିଆଇ ତନାଘନା; ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା, CCTV ଫୁଟେଜ ଦେଖାଇଲେ ଏସପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର