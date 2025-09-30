ETV Bharat / state

ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ

ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ହେବାରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ।

Odisha Police SI Exam Postponed
Odisha Police SI Exam Postponed (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2025 at 1:57 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 2:30 PM IST

Odisha Police SI Exam Postponed କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ । ତେବେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ।

ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ:

ପରୀକ୍ଷା ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ । ଅନିୟମିତତା ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ OPRB ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ।

Pressnote Of Police
Pressnote Of Police (ETV Bharat Odisha)


ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ ଆଶାୟୀ:

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । 120 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରହିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛାବଛା ୧୨୦ ଜଣ ବସ୍ ଯୋଗେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । ଏହା ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପିଛା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଏର୍ଚଲା ପୋଲିସ ଥାନା (Etcherla police station) ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଅଟକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ।

Odisha Police SI Exam Postponed
Odisha Police SI Exam Postponed (ETV Bharat Odisha)

‘ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବନି’

ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶାୟୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିଲା । ତେବେ କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ ଏହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଆମେ ଆ ମର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଲିସ୍ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।’ ଏହା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

OPRB ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି,‘ଆସନ୍ତା 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ତେବେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସ୍ବଚ୍ଛ, ସଠିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ତେଣୁ 9040493223 ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : September 30, 2025 at 2:30 PM IST

