ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ
ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ହେବାରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ।
Odisha Police SI Exam Postponed କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ । ତେବେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ।
ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ:
ପରୀକ୍ଷା ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ । ଅନିୟମିତତା ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ OPRB ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ ଆଶାୟୀ:
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । 120 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରହିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛାବଛା ୧୨୦ ଜଣ ବସ୍ ଯୋଗେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । ଏହା ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପିଛା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଏର୍ଚଲା ପୋଲିସ ଥାନା (Etcherla police station) ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଅଟକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ।
‘ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବନି’
ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶାୟୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିଲା । ତେବେ କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ ଏହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଆମେ ଆ ମର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଲିସ୍ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।’ ଏହା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
OPRB ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି,‘ଆସନ୍ତା 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ତେବେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସ୍ବଚ୍ଛ, ସଠିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ତେଣୁ 9040493223 ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ।
