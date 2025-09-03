ETV Bharat / state

ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା, 'ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ'ରେ 5 ଦିନରେ 2417 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର - OPERATION ANWESHAN

ଓଡିିଶା ପୋଲିସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନରେ 7876 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

Odisha Police headquarters
Odisha Police headquarters (Odisha Police 'x' screen grab)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଶିଶୁ । ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରିୟଜନ, ପୁଣି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା । ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ 'ଅନ୍ୱେଷଣ' ଜରିଆରେ ନିଖୋଜ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଏବଂ ନିରୁଧିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଠାବ କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ 'ସ୍ମାଇଲ୍', 'ମୁସ୍କାନ' ଏବଂ 'ପରୀ' ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ।




ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଓ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଏହା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଏଯାବତ ୧୨୦୯ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ୬୬୬୭ ଜଣ ମହିଳା ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଯାବତ ଏହି ଅପରେସନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ସର୍ବାଧିକ 45 ଜଣ ଶିଶୁ ସହ 540 ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ୩୭ ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ୩୧୮ ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 21 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 304 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

OPERATION ANWESHAN (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ପୁରି ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ଏବଂ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା । ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ନିଖୋଜ ଛୁଆ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ 540 ମହିଳା ଏବଂ 45 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଅପରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ ।"

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ 18 ରୁ 22, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ, ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 358 ଶିଶୁ (33 ପୁଅ ଏବଂ 325 ଝିଅ) ଏବଂ 2,059 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 2,417 ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୬ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପତ୍ତା, ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା - PIHU MISSING CASE


କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତତ୍ବାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅପରେସନ କରି ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅପରେସନରେ ଫେବୃଆରୀରେ 139 ଶିଶୁ (୨୧ଜଣ ପୁଅ ଓ ୧୧୮ ଜଣ ଝିଅ) ଓ 593 ଜଣ ମହିଳା ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ ୪୨୧ ଶିଶୁ (୩୪ ଜଣ ପୁଅ ଓ ୩୮୭‌ ଜଣ ଝିଅ) ଓ ୩୦୭୩ ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ମେ ମାସରେ ୨୯୧ ଶିଶୁ (୪୩ଜଣ ପୁଅ ୨୪୮ଜଣ ଝିଅ) ୯୪୨ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୩୫୮ ଶିଶୁ (୩୩ଜଣ ପୁଅ ଓ ୩୨୫ ଜଣ ଝିଅ) ଏବଂ ୨୦୫୯ ଜଣ ମହିଳା ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି ।

OPERATION ANWESHAN
OPERATION ANWESHAN (ETV Bharat Odisha)



ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ୨୩ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଓ୍ବିଙ୍ଗ୍ ବା ସିଡବ୍ଲୁସି ଏହାର ତତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିଲା । ସେହିସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୩୩୪ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠି ୩୦୬ ଜଣ ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ୨୮ଜଣ ପୁଅ ରହିଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭଦ୍ରକରୁ ସର୍ବାଧିକ ୬୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ।




ଏନେଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବେଣୁ ଧରି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରୁଛି । କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ -୧ ଜରିଆରେ ୫୦୦ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ୨୦୧୬ ମସିହରେ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ-୨ରେ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯନ୍ତ ୩୩୦ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ୧୮୫ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଥିଲେ ୪୧ଜଣ ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତତ୍କାଳିନ ଡିଜି‌ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଓ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା ।"

ବେଣୁ ଧରି ସେନାପତି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ସେହିପରି 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳିନ ଡିଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ପରି ଜରିଆରେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ୨୦୦୫ ପର୍ଯନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୪୮୨୧ ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପର୍ଯାୟକ୍ରମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବଢିବା‌ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅପରେସନ ଜରିଆରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାପସ କୁମାର ପରିଡା, ଇଟିଭି ଭାରତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଶିଶୁ । ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରିୟଜନ, ପୁଣି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା । ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ 'ଅନ୍ୱେଷଣ' ଜରିଆରେ ନିଖୋଜ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଏବଂ ନିରୁଧିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଠାବ କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ 'ସ୍ମାଇଲ୍', 'ମୁସ୍କାନ' ଏବଂ 'ପରୀ' ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ।




ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଓ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଏହା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଏଯାବତ ୧୨୦୯ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ୬୬୬୭ ଜଣ ମହିଳା ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଯାବତ ଏହି ଅପରେସନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ସର୍ବାଧିକ 45 ଜଣ ଶିଶୁ ସହ 540 ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ୩୭ ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ୩୧୮ ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 21 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 304 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

OPERATION ANWESHAN (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ପୁରି ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ଏବଂ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା । ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ନିଖୋଜ ଛୁଆ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ 540 ମହିଳା ଏବଂ 45 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଅପରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ ।"

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ 18 ରୁ 22, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ, ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 358 ଶିଶୁ (33 ପୁଅ ଏବଂ 325 ଝିଅ) ଏବଂ 2,059 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 2,417 ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୬ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପତ୍ତା, ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା - PIHU MISSING CASE


କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତତ୍ବାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅପରେସନ କରି ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅପରେସନରେ ଫେବୃଆରୀରେ 139 ଶିଶୁ (୨୧ଜଣ ପୁଅ ଓ ୧୧୮ ଜଣ ଝିଅ) ଓ 593 ଜଣ ମହିଳା ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ ୪୨୧ ଶିଶୁ (୩୪ ଜଣ ପୁଅ ଓ ୩୮୭‌ ଜଣ ଝିଅ) ଓ ୩୦୭୩ ଜଣ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ମେ ମାସରେ ୨୯୧ ଶିଶୁ (୪୩ଜଣ ପୁଅ ୨୪୮ଜଣ ଝିଅ) ୯୪୨ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୩୫୮ ଶିଶୁ (୩୩ଜଣ ପୁଅ ଓ ୩୨୫ ଜଣ ଝିଅ) ଏବଂ ୨୦୫୯ ଜଣ ମହିଳା ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି ।

OPERATION ANWESHAN
OPERATION ANWESHAN (ETV Bharat Odisha)



ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ୨୩ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଓ୍ବିଙ୍ଗ୍ ବା ସିଡବ୍ଲୁସି ଏହାର ତତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିଲା । ସେହିସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୩୩୪ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠି ୩୦୬ ଜଣ ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ୨୮ଜଣ ପୁଅ ରହିଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭଦ୍ରକରୁ ସର୍ବାଧିକ ୬୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ।




ଏନେଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବେଣୁ ଧରି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରୁଛି । କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ -୧ ଜରିଆରେ ୫୦୦ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ୨୦୧୬ ମସିହରେ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ-୨ରେ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯନ୍ତ ୩୩୦ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ୧୮୫ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଥିଲେ ୪୧ଜଣ ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତତ୍କାଳିନ ଡିଜି‌ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଓ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା ।"

ବେଣୁ ଧରି ସେନାପତି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ସେହିପରି 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳିନ ଡିଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ପରି ଜରିଆରେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ୨୦୦୫ ପର୍ଯନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୪୮୨୧ ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପର୍ଯାୟକ୍ରମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବଢିବା‌ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅପରେସନ ଜରିଆରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାପସ କୁମାର ପରିଡା, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

MISSING CHILD AND WOMENMISSING PERSONS RESCUEDODISHA POLICECRIME AGAINST WOMEN CHILDREN WINGOPERATION ANWESHAN

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.