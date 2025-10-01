ETV Bharat / state

ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା : ୧୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ 3 ଦଲାଲ ଗିରଫ

ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା 114 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଆଯାଉଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ହେବାର ଥିଲା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2025 at 3:44 PM IST

Odisha Police Recruitment Irregularities ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପୋଲିସ୍ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା। ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଅଟକ ରହିଥିବା ୧୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଦଲାଲଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତିନିଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯିବା ଯୋଜନା ନେଇ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନାରେ ଆସନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରହିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ତିନିଟି ବସ୍‌ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ୩ଟି AC ସ୍ଲିପର ବସ୍‌କୁ ଅଟକାଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୪ ଜଣ ଆସନ୍ତା ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଟକ ୧୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ନିକଟରୁ ଏହି ତିନିଟି ବସ୍‌ରେ ବିଜୟନଗରମ୍ ର ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତିନି ଜଣ ଦଳାଲ୍ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ। ଯାହା ଆସନ୍ତା ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ବସରେ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବିଜୟନଗରମ୍‌ ରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ବାକି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କାରବାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ରୁଜ୍ଜୁ ହେଲା ମାମଲା

ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇଛି ମାମଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳନ୍ଥରା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହୋଇଛି। ଧାରା- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/111/61(2)/3(5) BNS / ସହିତ ଧାରା 11(1)/12(1) ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଏଗଜାମିନେସନ (ପ୍ରିଭେନସନ ଅଫ୍ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ) ଆଇନ 2024 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଇଛି।

ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ ଜୁଲାଇ 2025 ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକୁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିଲେ ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

