ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସାଧକକୁ ଝୁରିବ ଓଡ଼ିଶା
107 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋପିନାଥ ସ୍ବାଇଁ । ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିଲେ ।
Guru Gopinath Swain Passed Away ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସାଧକକୁ ଝୁରିବ ଓଡ଼ିଶା । 107 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ ବ୍ଳକର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୋପିନାଥ ।
ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଗାୟକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ଗଞ୍ଜାମ ର ଲୋକ କଳାକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପି ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ମନେରହିବେ। pic.twitter.com/jdsBwyswoG— Bibhuti Bhusan Jena (@BibhutiJena93) October 2, 2025
ସବୁଠି ଶୋକର ଛାୟା:
ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଥିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାୟକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ କଳାକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପି ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ମନେରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
2024ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
କୃଷ୍ଣଳୀଳା ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ୧୯୧୮ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ ବ୍ଲକରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଜନ୍ମ । ବାପା ମାଗତି ସ୍ଵାଇଁ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ହାଡ଼ି ସ୍ଵାଇଁ । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ବାପା ଓ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁକରୀ କଳାରେ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ରଖୁଥିଲେ । ନିଜ ବ୍ଲକ୍ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସାରା ଛୋଟବଡ଼ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ନାମ ଗାନ କରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବାରେ ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସୁପରିଚିତ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
9 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ:
ପ୍ରଥମେ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଦଳ ଗତ ଏବଂ ପରେ ଏକକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ୯ ଦଶନ୍ଧି (ନବେ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେବ) ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଚୌଧୁରୀ ବେହେରାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ ଧିରେ ଧିରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମୁଖସ୍ଥ ତଥା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ଆକୂଳ ପାଢ଼ୀ, ଗୁରୁ ହରିହର, ଭବାନୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକକଳା ଓ ଲୀଳା ପରମ୍ପରାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧକ ହେବାରେ ନିଜର ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସର୍ବଦା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ।
ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୋତା:
ଏପରିକି ଏହି କଳାରେ ରହିଥିବା ୬ ରାଗ ଓ ୩୬ ରାଗିଣୀକୁ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ବିଶ୍ରାମହୀନ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହତାର ଗାନ କରୁଥିଲେ । ରାଗ ଦେଶାକ୍ଷ, ତୋଡ଼ି ଭାଟିଆରୀ, କୁମ୍ଭ କାମୋଦୀ, ପୁନ୍ନଗ, କେଦାର କାମୋଦୀ ଆଦି ଗାନ କରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଗି ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ରହିଥିବା ନେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ:
ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବାଲୁଗାଁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାରରେ ଆଜୀବନ ସମର୍ପିତ ରହିଥିବା ଏହି ଗୁରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନିଜ ହାତରେ ଶତାଧିକ କଳାକାର ଓ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ଟି ଗ୍ରାମରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବି ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ:
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଳାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କହିବା କଥା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିଖିବା ପରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୋରିପଦର, ଖାରିଆଗୁଡ଼ା, କେଶପୁର, କୁଶପଡ଼ା, କୁରୁଳା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, କଳମ୍ବ ଓ ସୋରଳ ସମେତ ୩୦ଟି ଗାଁରେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁ, ଗୀତ, ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରୁଥିଲେ ।
ଗତବର୍ଷ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅମିତ ଶାହା ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ସମୟରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପିନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।
ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିଲେ ଗୁରୁ:
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗୁରୁଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।
