ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି; ଏକ ନାମ ନୁହେଁ.. ସଙ୍ଗୀତରେ ଜୀବଦାନ କରୁଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ

ଦେହାନ୍ତର 23 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବେ ବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ଗୀତ ।

Akshaya Mohanty, The Odisha Musician Who Knew He Would Outlive Himself (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଜାତଶତ୍ରୁ । ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବେତାଜ ବାଦଶାହ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖୋକା ଭାଇ ତଥା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏକ ନାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଥିବା ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ଗୀତ । ସେ ଚାଲିଯିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି । ହେଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁ ସତେଜ ହୋଇରହିଛି । ଗୀତ ରଚନା ହେଉ କି କଣ୍ଠଦାନ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ଆଜି ବି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି । ଖୋକା ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ 91ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି "ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 91ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବାଦକ ଅବନୀକାନ୍ତ ଦାସ, ଯିଏ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ, ନିଜର ଏକ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି କହିଛନ୍ତି, "ଖୋକା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଗୀତକୁ ବୁଝିପାରିବେନି । ସେ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ 'ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ମୋ ସଂଗୀତକୁ ବୁଝିବେ' ।" ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଲା । ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ପରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ, ଏବେ କାଳଜୟୀ ହୋଇ ରହିଛି । ସେ ବଜାର ହେଉ କି ଚା ଦୋକାନ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗଛ ହେଉ କି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ । ସବୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଥିଲେ । ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ସଂଗୀତରେ ଜୀବଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ।

"ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଗାୟିକା ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ । "ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସବୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରୁ ମୋର କିଛିଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି । ପିଲାବେଳେ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲି । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗାମୀ ସବୁକାଳ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"

Music lovers at Indradhanu event
Music lovers at Indradhanu event (ETV Bharat Odisha)

ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏକ ଯାଦୁଗରୀ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କରୁଥିଲା । "କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥ"ଙ୍କୁ ପରି ଭଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି "ଲେ ନବୀନା ଟିକେ ପଛକୁ ଅନା", "ଯାଯାବର" ଠାରୁ "ବୋଉଲୋ ହେବି ନାହିଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ", "ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା", "ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ" ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମେଲୋଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି "ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ", "ସ୍ମୃତି ତୁମେ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ.." ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୀତର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଠା । ଯାହା ଆଜି ବି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି । ଏସବି ଗୀତ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ।

ଆଉ ଜଣେ ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଜିତ ଦାସ ଏକ ସ୍ମୃତି ସେୟାର କହିଛନ୍ତି, "ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ନଗରର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଡ୍ଡାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲୁ । ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ଓ ଗାଇଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।"

"ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ", ଏକ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂଗୀତ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବ । ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ଗାୟକ ଏବଂ ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି କରିଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମେର ​​ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ଆୟୋଜକ ଅସିତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ । ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି । ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

