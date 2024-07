ETV Bharat / state

ଆସୁଛି ସିରିଜ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ୨୯ ଯାଏ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ - IMD ODISHA WEATHER FORECAST

By ETV Bharat Odisha Team

ODISHA METEOROLOGICAL DEPARTMENT FORECASTED HEAVY TO VERY HEAVY RAIN TO LASH ODISHA TILL JULY 29 ( ETV Bharat Odisha )