ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; 4 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ

ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 4 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଫୋନକୁ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳା କମିଶନ ।

ABVP STAGED PROTEST AGAINST MAMTA BANARJEE OVER DURGAPUR GANGRAPE CASE
ABVP STAGED PROTEST AGAINST MAMTA BANARJEE OVER DURGAPUR GANGRAPE CASE (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 4 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସଠିକ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

odisha medical student durgapur gangrape accused arrested (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ବୟାନ । ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳା କମିଶନ । ମେଲ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ । ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଦୁର୍ଗାପୁର ଘଟଣାରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଠୋର ତମ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ଵର ଏସ୍‌ପି' । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

odisha medical student durgapur gangrape case ABVP protests
odisha medical student durgapur gangrape case ABVP protests (ETV Bharat Odisha)

ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳା କମିଶନ:

"ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ହେଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କଥାକହି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ ମେଲ କରାଯାଇଛି । ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ, ଏହା ବର୍ବର ଘଟଣା । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦୁଃଖଦାୟକ । ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏଡ଼ିଏମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି । ଘଟଣାର 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । 2 ଜଣ ଏବେବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ।" ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି

odisha medical student durgapur gangrape case ABVP protests
odisha medical student durgapur gangrape case ABVP protests (ETV Bharat Odisha)

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠୁଛି ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପକୁ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପିଡିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମମତାଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ

କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ।"




ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ:
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାଟି ନିନ୍ଦନୀୟ । ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅସୁରକ୍ଷିତ:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅସାମାଜିକ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ । ବାଲେଶ୍ବର ଜଳେଶ୍ବରର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରିବେ ? ଆଜି ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି । ସ୍ଥାନୀୟ ଏସପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅସାମାଜିକ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"

ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶର ମାହୋଲ:

2024 ଅଗଷ୍ଟରେ କୋଲକାତାର ଆର.ଜି. କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ମମ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି ।

ABVP Protests
ABVP Protests (ETV Bharat Odisha)

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ:

ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ନିକଟରେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି ଏଭିବିପି । ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବିରୋଧରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର ଆଜି ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: 3 ଗିରଫ, ଜଣେ ଅଟକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGAPUR GANGRAPE HORRORDURGAPUR GANGRAPE CASEODISHA GIRL DURGAPUR GANGRAPE CASEABVP STAGED PROTEST MAMTA BANARJEEDURGAPUR GANGRAPE ACCUSE ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.