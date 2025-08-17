Medical College Fee Hike ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ମେଡିକାଲ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ରାଜ୍ୟରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଫି୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଫି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ଫି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି:
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ 3 ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନାମଲେଖା ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା - ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଟକ ଓ ହାଇଟେକ୍ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ହାଇଟେକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
- ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାହା ୧୧ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
- ପିଜି ଇନ୍ ଆନାଟୋମି/ସାଇକୋଲଜି/ବାୟୋ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଫି ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
- ପିଜି ଇନ୍ ପାରା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ୭ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାରରୁ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିଜି ଇନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ୭ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାରରୁ ୧୭ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରାଉରକେଲାର ଫି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫- ୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ୮ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
- ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କଲେଜର ପିଜି ଇନ୍ ପାରା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଓ ପିଜି ଇନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ଯଥାକ୍ରମେ ୬ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାର ଓ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
- ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ଫି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ କୋଣସି ସୂଚନା:
ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନାମଲେଖା ଫି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ତିନୋଟି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଫି ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ବପ୍ନରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛି ।
ଅଧିକ ଫି କାରଣରୁ ବିଦେଶରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି:
ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ଫି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ।
ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ:
ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଭିଭାବକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଓ ଫିଲିଂ ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଫି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଫି ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫି ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ।
ଏନେଇ OJEE ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନାମଲେଖା ଫି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ତେବେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ବା ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 3ଟି କଲେଜରେ ଫି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।’
