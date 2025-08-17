ETV Bharat / state

ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ? - NON STUDENTS IN UTKAL UNIVERSITY

ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି । ଅଣଛାତ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025 at 5:04 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ । ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ବଢୁଛି ସେତିକି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମୂଳରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ଏପଟେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଅଣଛାତ୍ର କବଜାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ:
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ କବଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ନିଜ ପତିଆରା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର । ଏପରିକି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହି ଅନୈତିକ, ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଗୁଡିକ କବଜା କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି । ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟଳୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରେଭେନ୍ସା,ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟଳୟ ଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ରହିଆସୁଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ । ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟର ଏକ ମାତ୍ର ପୁରାତନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବ୍‌ଜାରେ ରହିଆସୁଛି । ଗେଟ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମୁତୟନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଅଣଛାତ୍ର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଆସର ଜମାଉଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀନିବାସ ନିକଟରେ ଚକ୍କର କାଟୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ସହିତ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରାବାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଉଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ପାନ, ଗୁଟ୍‌ଖା ଭଳି ଅନେକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

କଣ କହୁଛି କୁଳପତିଙ୍କ ଚିଠି:


ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଳପତି । ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଅଣଛାତ୍ର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିପରି ୧୧ ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଚାରି ଜଣ ବାହାର ଲୋକ (ଛାତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି) ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର ଭିତରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଡର ଦେଇ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି । ତେବେ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲର କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ହଷ୍ଟେଲ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
୧) ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୨) ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡାରେ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଷେଧ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
୩) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ର ଅର୍ଥାତ (ଭୁବନେଶ୍ୱରର) ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
୪) ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାତି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଭଡାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
୫) ଅନେକ ବାହାର ଲୋକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଡାକଡି କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅଣଛାତ୍ର:
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଫକୀରମୋହନ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଣିଥରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଖୁଲମଖୋଲା ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର । ନା କାହାର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ନା କାହାକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ବାରଣ କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ ।ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁକିଛି ସାହାଣମେଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ରମାଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିସିଟିଭି ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କବଜାରେ ରହିଛି । ତଥାବି ଅନେକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ତିନିର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ।

କେବେ ହୋଇଥିଲା ବଡ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ:
ତେବେ ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ୭ ନମ୍ବର ଛାତ୍ରାବାସରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ଭାବରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଦ ବୋତଲ, ଜୁଆ ଖେଳିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଚରସ, ଗଞ୍ଜେଇ, ସିଗାରେଟ୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରଠାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ଛାତ୍ରାବାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତଡ଼ିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ।

ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରାବାସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୯ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ଢ଼େଲାମାଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରାବାସର ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂଯୋଗ କାଟିବାକୁ ବି ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବାକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ଛାତ୍ରାବାସ ଚାରିପାଖରେ ପାଚେରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା‌ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା , ତଥାବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ।

ଏପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ‘ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନେକ ଅଣଛାତ୍ର ରୁମ କବ୍‌ଜା କରି ରଖୁଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲ୍‌ ଗୁଡିକରେ ଏବେ ବି ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁପାରୁନାହିଁ ।ନିକଟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।

