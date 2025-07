ETV Bharat / state

ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ସିମୁଲେଟର ପାଇଁ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସକୁ ମିଳିଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପେଟେଣ୍ଟ - IG DRONES

IG Drones gets indias first Patent for Defence Drone Simulator ( Etv Bharat )