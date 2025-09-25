ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ।
Published : September 25, 2025 at 7:20 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଗୃହ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିବାରୁ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।
ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ
ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଅଧିବେଶନ କାଳରେ 6ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମାପନ ହୋଇଛି । 2ଟି ସରକାରୀ ବିଲ ବିଚାର ଓ ପାରିତ କରାଯାଇଛି । 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସାର କଳାବଜାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରତିବାଦରେ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି । ସେହିପରି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା:
ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ BJD ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିନଥିଲା । ବିଧାନସଭାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବାରମ୍ବାର ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଏକାଧିକ ଥର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିଧାନସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ରାଜା : ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ପାଲଟା ବର୍ଷିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁନି କାମ; 15 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 289 ଦାଦନ, ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୦୧ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର
ଗତକାଲି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ଦିନରେ, ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅପରାହ୍ନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଜିଏସଟି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର