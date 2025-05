ETV Bharat / state

କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନଂ , 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ - CROCODILE CONSERVATION PROJECT

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 18, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 5:08 PM IST 4 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ୫୦ ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆଜିଠାରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ନାମରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନଲାଇନ କୁଇଜ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ବକୃତା ସହିତ ଚିତ୍ରକଳା ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ।



କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ୫୦ ବର୍ଷ :

କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଓଡିଶାରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ଏହ ପରେ ୧୯୭୫ ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ହେବା ପର ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଆଗୁଆ:

୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ପ୍ରକାରର କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଆସିଛି। ଯାହା ଭାରତରେ ଓଡିଶା ହେଉଛି ଏକ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଆଗାମୀ ୫୦ ବର୍ଷର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତିର କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିଭାଗ।



କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭିତରକନିକା:



ଦେଶରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କହିଲେ କେବଳ ଓଡି଼ଶାର ଭିତରକନିକାକୁ ହି ବୁଝାଏ । ବିଶ୍ବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ, ଭିତରକନିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଶ୍ବରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ ତାଲିକାରେ ଆସିବା ପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡଃ ଏଚ୍. ଆର୍.ବଷ୍ଟାଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡଃ ସୁଧାକର କର ଏବଂ ଡକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକନିକା ଡାଙ୍ଗମାଳଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକଳ୍ପ। odisha celebrating 50 years of crocodile conservation (ETV BHARAT ODISHA) ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର:

ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ କାଳିଭଞ୍ଜଡିଆ ନାମକ ଦ୍ବୀପରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବସାରୁ ୪୮ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସଂଗୃହୀତ ୪୮ ଅଣ୍ଡାରୁ ମାତ୍ର ୨୪ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଭିତରକନିକାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମାନ୍ୟତା । ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବା ବିଷୟ ଥିଲା ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକରୁ ବାହାରିଥିବା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧଳା ବା "ଧଳା ରଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀର"। ୪୮ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ, ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ଏହା ଧଳା ବା ଗୋରା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ "ଧଳା କୁମ୍ଭୀର" ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରି କୁମ୍ଭୀରଟିର ନାମକରଣ "ଗୋରୀ" (GORI) ରଖାଯାଇଥିଲା ।



କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରଜାତି କୁମ୍ଭୀର : crocodile (ETV BHARAT ODISHA)

ଭାରତୀୟ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତିର ଅଟନ୍ତି । ଏହାକୁ ୩ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ସେମାନେ ହେଲେ ଲୁଣିଆ କୁମ୍ଭୀର (Saltwater crocodile),ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର (Gharial crocodile) ଏବଂ ମୁଗର୍ସ (Muggers crocodile)। ସଲ୍ଟ ୱାଟର କୁମ୍ଭୀର ସାଧାରଣତଃ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ମୁଗର୍ସ କୁମ୍ଭୀର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଭାରତରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ଧଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।



ଓଡିଶାରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ?

ଲୁଣୀ କୁମ୍ଭୀର (Saltwater crocodile (Baula) -

୨୦୨୪ ମସିହା ସୁଧା ଭିତରକନିକାରେ ୨୦ଟି ଧଳା କୁମ୍ବୀର ଅଛନ୍ତି । ୨୦୦୬ ରେ ବିଶ୍ବରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବ ଲୁଣାପାଣି କୁମ୍ଭୀର ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଲମ୍ବ ୨୩ ଫୁଟ, ୨୦୨୩ କୁମ୍ବୀର ଗଣନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲୁଣା ପାଣି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୨୦୨୩ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଭିତରକନିକାରେ ୧ ହାଜର ୭୯୩ ଇଷ୍ଟୁରିଆନ କୁମ୍ଭୀର (Estuarine Crocodile) ଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଟି ଧଳା କୁମ୍ଭୀର (White Crocodile) ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିତରକନିକାରେ ଲୁଣା ପାଣି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୧୮୧୯ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୮୩୦। ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୧୮୦୯ ଓ ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୭୬୩।



ମଗର କୁମ୍ଭୀର (Mugger crocodile)- 50 years of crocodile conservation (ETV BHARAT ODISHA) ସାତକୋଶିଆ ଓ ମହାନଦୀ (Satkosia / Mahanadi river) ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର। ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୭୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୯୫ । ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୧୧୩ ଓ ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୦୪। ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି (River systems of Similipal Tiger Reserve )- ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୭୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୮୦ । ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୭୩ ଓ ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୮୫ । ଗୋଧଡା ଓ ଦିଗପହାଣ୍ଡିରେ (Ghodahada Reservoir, Digapahandi, Ganjam) ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ମଗର କୁମ୍ଭୀର- ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୭୫ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୭୨। ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୬୫ ଓ ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୫୮ । ଘଡିଆରଳ କୁମ୍ଭୀର (Gharial crocodile)- ଏହି ଘଡିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାନଦୀର ପଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୧ । ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୮ ଓ ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୮ । କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜେକ୍ଟକୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଛି: ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡଃ ସୁଧାକର କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିତରକାନିକାର ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ଏହା ସହିତ ଘଡିଆଳର ସଫଲାତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇନାହିଁ। ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବବରୁ ୧୦୦ ଟି କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮୦୦ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୪ ଜଣ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ଉପରେ ମା କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିତରକନିକାରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଟିକରପଡାରେ ଘଡିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଓ ଶଶିପୁରରେ ମଗର କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

ଏନେଇ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ତିନୋଟି ଦେଶୀୟ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜାତି ରହିଆସିଛି। ଏନେଇ ସଚେତନତା ସମେତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା।





ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

