କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ। ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଘେରି ରହିଛି ନଦୀ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାଵକ,"ଆଳି ବ୍ଲକ ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦକ୍ଷିଣଡିହା ଗ୍ରାମ ନାଳରୁ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ପଲ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ ଆଉ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ମଇଁଷି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଏକମାଣିଆ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କର ୩୦ଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ୩୦ଟି ଓ ନଳପାହି ଗ୍ରାମର ପରମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ୧୨ଟି ମଇଁଷି ଚରିବାକୁ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ନଦୀର ଆରପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି।ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣିଷଠାରୁ ନେଇ ଗୋରୁଗାଈ ବାରମ୍ବାର କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଇଁଷି ମାନେ ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ନାଳ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ନଦୀରୁ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ପଲ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ମଇଁଷି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣଡ଼ିହା ଗ୍ରାମର ଏକ ନାଳ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ।
କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ନାଳରେ ଅଥଳ ପାଣି ଓ ଘାସରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜନଗର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଦୁଇଟି ବୋଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଗୁଡିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ l ଏଯାବତ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୪୦ରୁ ଅଧିକ ମଇଁଷି ନିଖୋଜ ଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ଝିଅ ଆଖି ଆଗରେ ମାଆକୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକରେ ବାରମ୍ବାର କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ଝିଅ ଆଗରେ ମାଆକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ତଅଁଳାଡିହା ଜୋରକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ପୁରୀ ଏସପି
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ନବୀନ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା