Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ରାସ୍ତା ନା ମରଣଯନ୍ତା; ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଶା ସାଗରପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା - BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025

ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ରେ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ । ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025
BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read

ଭବାନୀପାଟଣା: ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ । ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ର ବାସିନ୍ଦା । ସହରର ଆଶା ସାଗରପଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାସ୍ତା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଆଶା ସାଗରପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନକହିବା ଭଲ । ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଣି ଓ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ମେଡିକାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES
ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES (ETV Bharat Odisha)

ଆଶା ସାଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ୬କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨କୋଟି ୨୨ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ କିଛି ମାଟି ପକେଇ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଦାଇତ୍ଵ ସାରି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୌରପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ସେହିରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ।

BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025
BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଆଶା ସାଗରପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା:

ଏନେଇ ଆଶା ସାଗରପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ରୁକୁଣୀ ଶବର କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ି,ମାଟି ପକାଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଆଶା ଶାଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେଠାକାର ମାଟି ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଲେ, ଏବେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ମେଡିକାଲ କାମ ହେଉ ଅବା ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ହେଉ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ।" ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଯୋଷୋଦା ପୋଡ଼ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । କୌଣସି କାମରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତାୟତ କରି ହେଉନାହିଁ।"

ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES
ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ସାତଭାୟା'ର କରୁଣ କାହାଣୀ, ଟ୍ରାଜେଡିର ସତ ବଖାଣିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ - THE SEA AND SEVEN VILLAGES

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଙ୍ଗଲ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପିଠିରେ ମା'ଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଥିଲା...ହେଲେ ହାରିଗଲା ଝିଅ, ଜିତିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ - AMBULANCE FAILED TO ARRIVE

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡର ପାସ ରେ ଜମିଗଲା ବର୍ଷା ପାଣି, କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହୋଇ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀ l - WEDDING PROCESSION FACED CHALLENGE

BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025
BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025 (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ :

ସେପଟେ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟି କାଦୁଅ ହେଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମୋରୁମ୍ ପକାଇ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଳାହାଣ୍ଡି

ଭବାନୀପାଟଣା: ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ । ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ର ବାସିନ୍ଦା । ସହରର ଆଶା ସାଗରପଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାସ୍ତା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଆଶା ସାଗରପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନକହିବା ଭଲ । ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଣି ଓ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ମେଡିକାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES
ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES (ETV Bharat Odisha)

ଆଶା ସାଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ୬କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨କୋଟି ୨୨ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ କିଛି ମାଟି ପକେଇ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଦାଇତ୍ଵ ସାରି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୌରପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ସେହିରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ।

BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025
BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଆଶା ସାଗରପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା:

ଏନେଇ ଆଶା ସାଗରପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ରୁକୁଣୀ ଶବର କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ି,ମାଟି ପକାଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଆଶା ଶାଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେଠାକାର ମାଟି ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଲେ, ଏବେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ମେଡିକାଲ କାମ ହେଉ ଅବା ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ହେଉ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ।" ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଯୋଷୋଦା ପୋଡ଼ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । କୌଣସି କାମରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତାୟତ କରି ହେଉନାହିଁ।"

ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES
ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUES (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ସାତଭାୟା'ର କରୁଣ କାହାଣୀ, ଟ୍ରାଜେଡିର ସତ ବଖାଣିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ - THE SEA AND SEVEN VILLAGES

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଙ୍ଗଲ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପିଠିରେ ମା'ଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଥିଲା...ହେଲେ ହାରିଗଲା ଝିଅ, ଜିତିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ - AMBULANCE FAILED TO ARRIVE

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡର ପାସ ରେ ଜମିଗଲା ବର୍ଷା ପାଣି, କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହୋଇ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀ l - WEDDING PROCESSION FACED CHALLENGE

BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025
BHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025 (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ :

ସେପଟେ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟି କାଦୁଅ ହେଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମୋରୁମ୍ ପକାଇ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଳାହାଣ୍ଡି

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHA SAGAR PADA ROAD ISSUESKALAHANDI ROAD PROBLEMSBHAWANIPATNA MUNICIPALITY NEWSWARD NO 7 ROAD PROBLEMSBHAWANIPATNA ROAD CONDITION 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.