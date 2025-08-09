Balichandrapur Custodial Torture ଯାଜପୁର: ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗର ନୂଆ ଖୁଲାସା । ଥାନାରେ ପୋଲିସଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ବାସ୍ତବ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସତ କଥା । ବିଷ ପିଇବାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ । ଥାନା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଇଲେ ଏସପି । ଘଟଣାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ।
ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିଷ ପିଇବା ମିଛ ବୋଲି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଲୁଚିଲୁଚି ଧଳାରଙ୍ଗର ଏକ ବୋତଲକୁ ମେଡିସିନ ଥାକରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ବୋତଲରେ ଥିବା ସେହି ଔଷଧକୁ ନଖାଇ ଲୁଚାଇ ବାହାରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା । ଖାଲି ବୋତଲ ଦେଖାଇ ଏହା ପିଇଦେଇଥିବା କହିବା ସହ ଦେହ ଭିଷଣ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବା କହି ବାହାନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଡଚଣା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଦିନକ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ।"
ଘଟଣାରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ଓ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ କହିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ମାମଲାରେ ତିନିଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ । ଏସପି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ତନତନ କରି ଭିଜୁଆଲ ଗୁଡିକ ଦେଖିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ:
ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ " ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା । ସେ ମାମଲାରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ ।" ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମରଜିତ ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହି ଘଟଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏସପି ୟଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପରିବାର:
ସେପଟେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଗତକାଲି ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ l ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମର୍ଜିତ ନାୟକ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହରିଶ ସିଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବାପା, ମାଆ ଓ ଦଳିତ ସଂଗଠନର ନେତାମାନେ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ, 3 ପୋଲିସ ସସପେଣ୍ଡ
ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ମହୀପୁର ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଥାନା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ସହିତ ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ କହିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଷପାନ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଏସପି 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର