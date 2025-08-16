Jagannath Temple Security Breach ପୁରୀ: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ । ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ପଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେଟିପି ଓ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମ ମାହୋତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିଗେଲ ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ସକାଳୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମ ମାହୋତ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ପଟରୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ବାର ବାଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ବେଳକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ 5ରୁୁ 7 ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିସାରିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ JTP ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାର ଜିଲା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ
ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ? 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଁଳାବେଢ଼ା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା' ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ