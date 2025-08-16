ETV Bharat / state

ପୁଣି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ବେହରଣ ଦ୍ବାର ଦେଇ ଚଢିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ - JAGANNATH TEMPLE SECURITY BREACH

ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ ।

Man Trying To Climbing Atop Puri Srimandir Detained By Singhadwar Police
Man Trying To Climbing Atop Puri Srimandir Detained By Singhadwar Police (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 12:21 PM IST

1 Min Read

Jagannath Temple Security Breach ପୁରୀ: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ । ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ପଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେଟିପି ଓ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମ ମାହୋତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।‌

ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିଗେଲ ବ୍ୟକ୍ତି

ଆଜି ସକାଳୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମ ମାହୋତ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ପଟରୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ବାର ବାଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ବେଳକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ 5ରୁୁ 7 ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିସାରିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ JTP ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାର ଜିଲା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ

ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ? 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ

ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଁଳାବେଢ଼ା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2025; ବାଲୁକାକଳାରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଝଲକ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା

ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା' ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Jagannath Temple Security Breach ପୁରୀ: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ । ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ପଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେଟିପି ଓ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମ ମାହୋତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।‌

ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିଗେଲ ବ୍ୟକ୍ତି

ଆଜି ସକାଳୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମ ମାହୋତ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ପଟରୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ବାର ବାଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ବେଳକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ 5ରୁୁ 7 ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିସାରିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ JTP ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାର ଜିଲା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ

ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ? 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ

ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଁଳାବେଢ଼ା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2025; ବାଲୁକାକଳାରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଝଲକ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା

ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା' ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI SRIMANDIR NEWSMAN CLIMBS JAGANNATH TEMPLEPURI JAGANNATH TEMPLE INCIDENT 2025BEHERANA DWARA CLIMBING INCIDENTJAGANNATH TEMPLE SECURITY BREACH

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.