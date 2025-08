ETV Bharat / state

ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍‌-ଏମ୍‌ଏଡ୍‌; ଆଜିଠୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ - INTEGRATED BED MED ADMISSION ODISHA

Published : August 4, 2025 at 8:43 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

କଣ ରହିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ SAMS ଅଧୀନରେ ୩ ବର୍ଷିଆ B.Ed.-M.Ed. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧) ୩ ବର୍ଷିଆ ସମନ୍ୱିତ B.Ed.-M.Ed. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରିଅର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ୨) ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ୩) ଏହି ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରାଯିବ। ୪) ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଧିବେଶନ ପରି ପରାମର୍ଶ ଆଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ । ୫) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ "ଫ୍ରିଜ୍" କିମ୍ବା "ସ୍ଲାଇଡ୍" ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ "ଫ୍ରିଜ୍" ବିକଳ୍ପ ବାଛିବେ ସେମାନେ କେବଳ ସୂଚନା ପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ୬) ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଭୁଲବଶତଃ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ OTP ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଥରେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ। ୭) ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ. ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ "Stide" ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ "Freeze" କୁ ସ୍ୱିଚ୍ ହୋଇଯିବେ। ସେହିପରି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ/ମୋଟ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଦେବା ପାଇଁ "Pay Now" ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ପତ୍ର ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୮) ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ HELs ଇ-ସ୍ପେସରେ ୪ଟି ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରବେଶ ଟିମ ସଦସ୍ୟ ଡ୍ରପ୍-ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୧) ଅନୁପସ୍ଥିତ ୨) ଅନୁପସ୍ଥିତ ୩) ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ୪) ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ । ୯) ଯଦି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ୧୦) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋନୀତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ HEI ର ଇ-ସ୍ପେସରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଟ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି CAF ରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ HEls ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ୧୧) ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂସ୍ଥାରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ HEI ତାଙ୍କ ନାମ / ବାରକୋଡ୍ ପାଖରେ "ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ" / "ଅନୁପସ୍ଥିତ" ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ ।

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ:

ଶାମ୍ସ ୱେବ ସାଇଟ ରେ https://www.samsodisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ । ଏହି ଲିଙ୍କରେ ୩ ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍‌, ଏମ୍‌ଏଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ।

ଏହା ପରେ ନିୟୁ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ।

ଏହା ପରେ ଏକ ୬ ଟିକିଆ ଓଟିପି ଆସିବ। ଏଥିରେ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଇ ମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ।





ଶିକ୍ଷାଗତା ଯୋଗ୍ୟତା କଣ:

ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବିଜ୍ଞାନ/ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ. ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୫% ମାର୍କ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ SC/ST/SEBC/PwD ପାଇଁ ୫୦% ମାର୍କ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ. ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ HSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MIL କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମକକ୍ଷ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ. ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ SCERT ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ NCTE ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାନ /ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୟନରେ କେବଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ PG ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବ।

Integrated BEd MEd Admission Odisha (ETV Bharat Odisha)

ବିଷୟ ଗୁଡିକ:

Science ବିଭାଗରେ Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology,

Biotechnology, Computer Science and Geography, Life Sciences (Botany), Life Sciences (Zoology).

ସେହିପରି ଭାବରେ Arts (Humanities and Social Science) ରେ Odia, English, Hindi, Sanskrit, History, Geography, Economics, Indian Economy, Political Science, Public Administration, Landmark in Indian History, Indian Geography, Indian Polity, Mathematics ରହିଛି. ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ବାଧକ ନାହିଁ ।



୫. ଚୟନ ନିୟମ କଣ:

ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରାଯିବ. ଯେପରିକି ......

୧ .10th / Equivalent ୧୦

୨ .12th / Equivalent ୧୫

୩ .Graduation / Equivalent ୨୫

୪ .PG / Equivalent ୫୦ ରହିଛି ।





ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିୟମ:

ସାଧାରଣ ଏବଂ SEBC ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦୦ ତାଙ୍କ ରହିଛି।

SC ଏବଂ ST ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

PwDବର୍ଗର (40% ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ), ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଅନାଥ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ CAF ଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ନାହିଁ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର