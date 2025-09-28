୨ୟ ଜାତୀୟ ମେଡିଏସନ ସମ୍ମିଳନୀ; ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ବିବାଦ ନୁହେଁ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜାତୀୟ ମେଡିଏସନ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି । ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।
Published : September 28, 2025 at 7:30 AM IST
National Mediation Conferenceଭୁବନେଶ୍ବର: ମେଡିଏସନ ଲ' ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୋକଦ୍ଦମାକୁ ସମାଧାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଯୋଜନା । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ଜାତୀୟ ମେଡିଏସନ ସମ୍ମିଳନୀ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ୧୭ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ :
ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦଘାଟନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟି କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେବଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରିବା । ସମ୍ପର୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା । ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ଏକ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହମତିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା । ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହମତିରେ ମୂଳ ଏକ କାଳଜୟୀ ଅଭ୍ୟାସ । ବିଭାଜନ ଦୂର କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା । ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ଭାରତର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମୂଳ ଆଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଏହାର ମୂଳରେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେଉଛି ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା । ଏହା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ, କାନ୍ଥ ନୁହେଁ । ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ତାହା ହେଇଛି ଚାରି C । ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା, ଗୋପନୀୟତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ଚାରିଟି କାରଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ, ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁଲଭ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ।"
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।" ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ୨ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହରିସ ଟଣ୍ଡନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଭାରତର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ ବକ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
