'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ ' - DIGHA JAGANNATH TEMPLE ROW

Published : May 4, 2025 at 7:25 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 7:33 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ, ନଚେତ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛଡାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ଦେଖାନ ଯିବ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।



'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ' ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ''ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ। ନଚେତ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଯିବୁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଛିନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାଁ କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି କହିବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ମନ୍ଦିର, ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଓ ରହିବ। ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଦାୟିତ୍ଵ ସେ କଥା ତୁଲାଇବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ନିଷ୍ପତି ହେବ। ଗତକାଲି ବୈଠକ ଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ଦେଖାନ ଯିବ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛଡା ଯାଇଛି। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ।'' DIGHA JAGANNATH TEMPLE ROW (Etv Bharat) ସେହିପରି ବିଜେଡି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନ ସାରା ଯିଏ କିଛି କରିନଥିବ ସେ କହିବ କଣ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଘଟଣା ନଜର ଅଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ ସେବା ବିଭ୍ରାଟ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କହିଲେ ଓଢଣୀ ତଳେ ଲୁଚିବେ। ''



ସେପଟେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ବି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଦିନ ତାର ଫଳ ମମତା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, '' ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ବି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମମତା ସବୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ ମମତା ବାରମ୍ବାର ଜିତିବେ। ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭଳି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମଝିରେ ରସଗୋଲା ଆମର ବୋଲି କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲାର ବୟସ କେତେ ମମତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କାଲି ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବି ନେଇପାରନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମହିୟସୀ ମହିଳା କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି କହିପାରନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଦିନ ତାର ଫଳ ମମତା ପାଇବେ। ୟୁସୁଫ ପଠାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଡକିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:



ଅନ୍ୟପଟେ TMC ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ନେଇ କ୍ରିକେଟର ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, '' ୟୁସୁଫ ପଠାନ ଜଣେ ସଫଳ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ଭଲ ଖେଳୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ରହିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ରାଜନୀତିର ଅନୁଭବ ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ । ୟୁସୁଫ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁସୁଫ କେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପୀଡନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । କିଛି ଖବର ନରଖି ସିଧା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ । ୟୁସୁଫ କ୍ରିକେଟରେ ବଲ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଭଳି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଉତ୍ପୀଡନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦିନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିଲା । ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପାଲଟିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ । ହେଲେ ଏ ସବୁ ଘର ପାଖରେ ଘଟୁଛି ହେଲେ, ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । କିନ୍ତୁ 500 କିମି ଦୂର ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି । ତେଣୁ ୟୁସୁଫ ପଠାଣଙ୍କର ଚଷମା ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ 10 ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର



