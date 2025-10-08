ETV Bharat / state

ମ୍ୟୁଜିଅମ ହେବ ବିଶ୍ବକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପୁରୀ ବାସଭବନ: ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ

1911ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କାବ୍ୟ 'ଗୀତାଞ୍ଜଳି'ର କିଛି ଅଂଶ 'ପଥେର ପୁରୀ' ଘରେ ଲେଖିଥିଲେ ବିଶ୍ବକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ।

RABINDRANATH TAGORE HOUSE IN PURI
RABINDRANATH TAGORE HOUSE IN PURI (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2025 at 4:24 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rabindranath Tagore House Puri ଭୁବନେଶ୍ବର/ପୁରୀ: ନୂଆ ରୁପରେ ଝଲସିବ ବିଶ୍ବକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ । ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । 'ନୋବେଲ ବିଜେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ବିରଳ ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନ "ପଥେର ପୁରୀ"କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ, ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।' ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

"ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ପଥେର ପୁରୀକୁ ନୂଆ ରୁପ ଦେବାପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିଲାଗି ଏହାକୁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିଅମ୍ ରେ ପରିଣତ କରାଯିବ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ହେଲେ ଏହି ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରି ପାରିବେ ।

କେଉଁଠି ଅଛି ପଥେର ପୁରୀ ?

ପୁରୀ ସହରର ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକ ତଥା ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଘର । ଯାହାକି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘରେ ସେ 1911 ମସିହାରୁ ରହି ନୋବେଲ ପାଇଥିବା ଗୀତାଞ୍ଜଳି କାବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଲେଖିଥିଲେ । ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଇଥିଲେ । 1945ରୁ କଲେଜର ଏକ ଛାତ୍ରାବାସ ତଥା ପରେ ପୁରୀ ଛାତ୍ରାବାସ ନାମରେ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପରେ ଏହି ଘର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯିବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ଘରଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱ କବିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପଠାଗାର, ଏକ ଛାତ୍ରାବାସ ସମେତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା।

ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଇଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି-

  • ପୁରୀରେ "ପଥେର ପୁରୀ"ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନ, "ପଥେର ପୁରୀ"କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମହାନ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ।

କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୃହର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ଦାବି

  • କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଥିମ୍ ପାଭିଲିୟନ୍: କଟକରେ ଆଗାମୀ ବାଲି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଯାହା ୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଏକ ଥିମ୍ ପାଭିଲିୟନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ସହଭାଗୀ ଦେଶ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। "ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ" ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ଏକ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା: ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପରେ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
  • ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ: ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭୂତି କାନୁନଗୋ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଲିକୋଟର ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
  • କାଳିଦାସ ମନ୍ଦିର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଳିଦାସ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
  • ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (OBCC)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଅଚାନକ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ୱରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ପାର୍ବଣ କଟକଣା; ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ବଜାର

Last Updated : October 8, 2025 at 5:13 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରTAGORE PATHERA PURI RESIDENCETAGORE GITANJALI WRITTEN IN PURITAGORE MUSEUM PURI ODISHARABINDRANATH TAGORE HOUSE PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.