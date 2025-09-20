ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ବନ୍ଦ ଥିବା ୭୦ଟି ମଦ ଦୋକାନ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ୭୦ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖୋଲିବ ?
Published : September 20, 2025 at 7:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବେ ମୋହନ ସରକାର । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ୭୦ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ସେହିପରି ୪ଟି ନୂଆ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଓ ୩ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ।ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢି' ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ହେଉଛି ।
ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବ ୭୦ଟି ମଦ ଦୋକାନ :
ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବହୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଅନିୟମିତତା, ନୀତି ନିୟମ ଉଲଂଘନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନୀ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଲାଗି କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେହି ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖୋଲିବ ?
ଉତ୍ତରରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ୭୦ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ସହରରେ ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ୧୭ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ୧୯ଟି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । "
- ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୦ଟି
- ନୟାଗଡ଼ରେ ୯ଟି
- ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୮ଟି
- କଟକରେ ୭ଟି
- ରାଉଲକେଲାରେ ୫ଟି
- କେନ୍ଦୁଝରରେ ୩ଟି
- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୪ଟି
- ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୨ଟି
- କନ୍ଧମାଳରେ ୩ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ
- ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ସରକାର ।
୩ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ସେହିପରି ୪ଟି ନୂଆ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଓ ୩ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ । ପୁରୀରେ ୩ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ।ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୨ଟି ଏବଂ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ । ଉତ୍ତରରେ ଅବକାରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରିଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ମିଳିଛି । ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢି' ଅଭିଯାନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏଯାବତ ପାଇନାହିଁ ।
ନିଶାମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସଚେତନତା:
ଅପମିଶ୍ରିତ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ଧ, Psychotropic Substances ର ପ୍ରଚଳନକୁ ରୋକିବା ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନ, ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପମିଶ୍ରିତ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ଧ, Psychotropic Substances ର ପ୍ରଚଳନକୁ ରୋକିବା ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ବିଭାଗର ଉଦେଶ୍ୟ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ଵୟରେ ଏକ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ 'ଆମ ସଂକଳ୍ପ-ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୩୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜୁନ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପଦେକ୍ଷପ:
ଚୋରା ଓ ବେଆଇନ ମଦ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ special enforcement drive ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୫୦୮ ମାମଲା ଋଜୁ ହୋଇ ୨,୭୬,୫୭୮ ଲିଟର ମଦ ଜବତ ସହ ୩୦୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦୮୯ ମାମଲା ଋଜୁ ହୋଇ ୮୬,୦୦୫ ଲିଟର ମଦ ଜବତ ସହ ୯୯୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୬୫୮ ମାମଲା ଋଜୁ ହୋଇ ୨,୩୪,୪୯୨ ଲିଟର ମଦ ଜବତ ସହ ୨୭୯୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର