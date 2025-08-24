ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE ଓ CHSE) କୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ଧରଣର ନବକଳେବର ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଷ୍ଟରଡୋଜ । ଏଣିକି ନିୟମିତ ହେବେ ସ୍କିମାଟିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ । ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ । ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦାବି ଗୁଡିକକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ-
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ । ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି ତାହା ନିୟମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୫ ହଜାର ୨୯୨ ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୩୧୯ ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି । ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ୩୯ ହଜାର ୩୬୬ ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୫ ହଜାର ୬୭ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେବ । ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀକୁ ମିଶାଇ ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୪୪ ହଜାର ୪୩୩ ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ । ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।



BSE ଓ CHSEକୁ ମିଶାଇ ଗଠନ ହେବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ-

ରାଜ୍ୟର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE)କୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ANM ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩୦୦ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ANM ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଳାନ ରହିଛି ।

ଅନ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । "୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଏହାଛଡା ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ସହିତ ରେଗୁଲାର ହେଉ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ," ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ ।



ଶିକ୍ଷାକୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭରସା-
୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ୬ ହଜାର ୩୮୭ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଲିଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏସିଟି ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ ସିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ । ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ୬ ହଜାର ୩୮୭ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ।



୨୦୩୬ ମସିହାରେ ୪୪୪୩୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ-
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା । ତେବେ ୨୦୩୬ ସୁଧା ରାଜ୍ୟରେ ୪୪ ହଜାର ୪୩୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଛି । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଧା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁନ ୬ ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯାହା ଫଳରେ କି ପୂରଣ ହେବ ୮୨୬ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ । ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ,"ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ହଜାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆହୁରି ୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସରକାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ପୂରଣ ହେବ । ଏହାସହ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"



LTR ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି:_
ଟିଜିଟି ଆର୍ଟସ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୯୮୪ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା।
ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ (ପିସିଏମ୍) ପଦବୀ ପାଇଁ ୧ ହଜାର ୨୦ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା
ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ (ସିବିଜେଡ୍) ପଦବୀ ପାଇଁ ୮୮୦ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା
ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୭୧୧ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା
ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୭୨୯ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା
ତେଲୁଗୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୬ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା
ଊର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୪ଟି ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା
ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୬୮୧ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୨୯ ହଜାର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି



୧୬ ହଜାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ନିୟମିତ କରିବାକୁ ଦାବି କଲା ସଂଘ-
"୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିଲା । ୬ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୮ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିଲା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପକ୍ରିୟାକୁ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ନକରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ୬-୮ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ।



ସ୍କିମାଟିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି-
ମୋହନ ସରକାର ୧୬ ହଜାର ୯ ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ (ସ୍କିମାଟିକ) ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି । ସ୍କିମାଟିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ଦିନ ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ। ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୩ରେ ଏହି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ସିବିଟି ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରାଯିବ । ସେହି ଅନୁସାରେ, ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୫୮ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ୧୮ ଜୁନ ୨୦୨୪ରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ରାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ବୈଧ କହିଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଧ କହିଥିଲେ ।



ଖାଲି ପଡିଛି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ସ୍କୁଲ-
ରାଜ୍ୟରେ ମୁରବିହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଉଚ୍ଚ ବଦ୍ୟାଳୟ । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଜଗୁଆଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ପଦବୀ। ଏଣେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢ଼ା । ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଗଣିତ ପଢାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ବିକଳ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । କାରଣ ମରୁବି ବିହୀନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ହାଇସ୍କୁଲ । ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହାଜର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ । ଫେବୃଆରୀ ୧ ଯାଏଁ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୨୫୦ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଖାଲି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ହଜାର ହଜାର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, କ୍ଲର୍କ, ପିଅନ, ନାଇଟ ୱାଚମ୍ୟାନ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।



ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଧରାଉଛନ୍ତି ଲଲିପପ-
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ୬ ବର୍ଷକୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି କରାଗଲା ନାହିଁ । କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ୧୮ ହଜାରରୁ ୧୩ ହଜାର ରହିଛନ୍ତି । ଏମିତିକି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି ।"


