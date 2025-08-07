Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 22896 କର୍ମଚାରୀ - RECRUITMENT FOR VACANT POSTS

ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 22 ହଜାର 896 କର୍ମଚାରୀ । 10 ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ-ସି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

CM Mohan Majhi
CM Mohan Majhi (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଏହି କ୍ରମରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ । ୧୦ଟି ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ ସି'ର ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।

ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-

ଓଡିଶା ସରକାରରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ପଦ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି । ଫାଙ୍କା ରହିଥିବା ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୫ ହଜାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୨୮୩୯୨ ପଦରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂପନ୍ନ କମିଟି ଫାଙ୍କା ଥିବା ଗ୍ରୁପ 'ସି' ୨୫୯୫୩ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରୁପ 'ସି' ୨୫୯୫୩ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ବିଭାଗରେ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି । ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Chief Secretary Manoj Ahuja letter
Chief Secretary Manoj Ahuja letter (ETV Bharat Odisha)

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ-

  • ୧୦ଟି ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ୍‌ ସି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚିଠି
  • ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
  • ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ ୮ହଜାର ୩୫୮ ପଦବୀ
  • ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ୪ ହଜାର ୪୨ ପଦବୀ
  • ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ୩ହଜାର ୬୭୭ ସହ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି

୧୦ ବିଭାଗରେ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୪୪ ହଜାର ୯୦୯ ପଦବୀ-
୧୦ ବିଭାଗରେ ୪୪ ହଜାର ୯୦୯ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ୮ ହଜାର ୩୫୮ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ପଂଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ରହିଛି । ଏହି ବିଭାଗରେ ୪ ହଜାର ୪୨ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ।

Chief Secretary Manoj Ahuja letter
Chief Secretary Manoj Ahuja letter (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୩ ହଜାର ୬୭୭ ପଦବୀ ପୂରଣ-

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ୩ ହଜାର ୬୭୭ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ । କୃଷି ବିଭାଗରେ ୧୪୬୯ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ ୧୩୭୧, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ୧୧୯୩, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ୮୮୮, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୮୬୭, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ୫୨୬ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ୫୦୫ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଏହି କ୍ରମରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ । ୧୦ଟି ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ ସି'ର ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।

ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-

ଓଡିଶା ସରକାରରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ପଦ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି । ଫାଙ୍କା ରହିଥିବା ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୫ ହଜାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୨୮୩୯୨ ପଦରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂପନ୍ନ କମିଟି ଫାଙ୍କା ଥିବା ଗ୍ରୁପ 'ସି' ୨୫୯୫୩ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରୁପ 'ସି' ୨୫୯୫୩ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ବିଭାଗରେ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି । ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Chief Secretary Manoj Ahuja letter
Chief Secretary Manoj Ahuja letter (ETV Bharat Odisha)

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ-

  • ୧୦ଟି ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ୍‌ ସି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚିଠି
  • ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
  • ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ ୮ହଜାର ୩୫୮ ପଦବୀ
  • ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ୪ ହଜାର ୪୨ ପଦବୀ
  • ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ୩ହଜାର ୬୭୭ ସହ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି

୧୦ ବିଭାଗରେ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୪୪ ହଜାର ୯୦୯ ପଦବୀ-
୧୦ ବିଭାଗରେ ୪୪ ହଜାର ୯୦୯ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ୨୨ ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ୮ ହଜାର ୩୫୮ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ପଂଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ରହିଛି । ଏହି ବିଭାଗରେ ୪ ହଜାର ୪୨ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ।

Chief Secretary Manoj Ahuja letter
Chief Secretary Manoj Ahuja letter (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୩ ହଜାର ୬୭୭ ପଦବୀ ପୂରଣ-

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ୩ ହଜାର ୬୭୭ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ । କୃଷି ବିଭାଗରେ ୧୪୬୯ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ ୧୩୭୧, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ୧୧୯୩, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ୮୮୮, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୮୬୭, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ୫୨୬ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ୫୦୫ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA GOVERNMENT EMPLOYMENTODISHA GOVERNMENT APPOINTMENTODISHA GOVERNMENT RECRUITMENTCHIEF SECRETARY MANOJ AHUJARECRUITMENT FOR VACANT POSTS

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.