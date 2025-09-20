ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭଵନ
ଓଡ଼ିଶାର ପାୱାର କରିଡର କୁହାଯାଉଥିବା ଲୋକସେବା ଭବନର ଠିକଣା ବଦଳିବ । ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଦଳିବ ଲୋକସେବା ଭବନର ଠିକଣା । ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ । ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଓଡି଼ଶା ସେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ । ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହେବ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସେବା ଭବନ 68 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କପ୍ରଶ୍ନରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଲୋକସେବା ଭଵନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ:
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି," ଲୋକସେବା ଭଵନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଲୋକସେବା ଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକରଣ ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପୁନଃଆକାର ଦିଆଯିବ ତାହା ସରକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସାଂରଚନିକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। "
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ:
ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ, 10,000 ଆସନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ବହୁ-ସମ୍ମେଳନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଭିନବ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । "
ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସେବା ଭବନର ଠିକଣା:
ଲୋକ ସେବା ମାର୍ଗ, ୟୁନିଟ୍-5, କେଶରୀ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା 751001 ।
ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବା ବହୁତ ପୁରୁଣା । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହିଁ ହେବ । ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମିଳିବ ସେଇଠି ହେବ । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ସାମିଲ ହେବ । "
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, " ଏହା ଏକ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି । ଗତ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଗତ ସରକାରରେ କଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସାରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି , ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । "
