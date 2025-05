ETV Bharat / state

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା - ODIA STUDENT IN JAMMU KASHMIR

ODISHA CM MOHAN MAJHI ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 9, 2025 at 7:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପାଠପଢୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆବାସିକ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଡେ଼କ୍ସ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଣାଯିବ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟୁ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ । ODISHA CM MOHAN MAJHI (Etv Bharat) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହେଲଗାମରେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ମାନେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାରତ ନେଉଛି । ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ପାଇଁ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି । ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ଓଡିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦିପୁର, ପୁରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟୁ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆଜି ବି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । କିଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ କରାଯିବ । ଯାଞ୍ଚ କଡାକଡି କରାଯିବ ।"



ଜମ୍ମୁରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆବାସିକ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଡେ଼କ୍ସ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଜମ୍ମୁରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣା ଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯିବ । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିବା ସହ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ । ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ । ଭାରତ ବିଜୟୀ ହେବ । ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । ଅଫିସ ଚାଲିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କାରୀ ରହିବ ।



ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି :



ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ରଣନୀତି । କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ଆହୁଜା ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠିଁ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାପନ ଅଛି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢିଛି । ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଲାରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରାଯାଉଛି । ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଆଗାମୀ ପ୍ରକରଣ ରହିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ଆତଂକବାଦୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ଦେଶକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା । ଏଥିର ପାକିସ୍ତାନ ପାନେ ପାଇଛି । ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର । ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି । ଆତଙ୍କବାଦର ଏଇଟା ଶେଷ ଲଢେଇ । ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୂଳଉତ୍ପଟନ କରିବା ଯାଏଁ ଭାରତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରିବ ।"





