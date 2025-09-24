ETV Bharat / state

ଏଥର ୨୬ରେ ଦରମା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା

ଦଶହରା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଭେଟି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଦରମା ମିଳିବ ଆଗୁଆ ।

odisha govt employees to get advance salary September 2025 for durga puja
odisha govt employees to get advance salary September 2025 for durga puja (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2025 at 12:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Govt employee Advance Salary ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ମିଳିବ ଦରମା । ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଦରମାକୁ ୨୬ ତାରିଖରେ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଗୁଆ ଦରମା ପାଇବେ । ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଦରମା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ତା’ ପୂର୍ବରୁ ପାଇବେ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିବ । ଦଶହରା ପରି ପାର୍ବଣ ୠତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା କିଣି ହୋଇଥାଏ । GST 2.0 ସଂସ୍କାର ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ‘ବଚତ ଉତ୍ସବ’ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ମାସର ଦରମା ୨୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ GST 2.0; କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେବ ?

GST ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିବ ରିହାତି

ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦରମା:

ସିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ Xରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, "ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମିଳିବ ଦରମା । ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଦରମା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିବ । ଦଶହରା ପରି ପାର୍ବଣ ୠତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ GST 2.0 ସଂସ୍କାର ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବଚତ୍ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ମାସର ଦରମା ୨୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

ADVANCE SALARY FOR DURGA PUJAODISHA CM MOHAN MAJHI ON SALARYSEPTEMBER SALARY 26TH 2025 ODISHADURGA PUJA BONUS ODISHA GOVTODISHA GOVERNMENT EMPLOYEES SALARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.