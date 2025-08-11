ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଇଛି ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ । କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପଠାଇଛି ବିଭାଗ । ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଲାଗି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲେ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପଠାଇଛି ବିଭାଗ । ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ୨ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୬୯୭ ଟଙ୍କା, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ୩ କୋଟି ୪୫ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ୨୯୦ ଟଙ୍କା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ୬୭ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୧୪୮ ଟଙ୍କା, ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ୫୧ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ୮୨୦ ଟଙ୍କା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୬ କୋଟି ୬୬ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ୫୫ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିକଟ ଅତୀତରେ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଏହି ୫ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାଟା ବେସ ତିଆରି ହେଉଛି । ତହସିଲଦାର ଓ ଆରଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଛୁ । ଫଳରେ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି । ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଦିଗରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘର ପାଇଁ ରାଶି ଓ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ସେ ଅର୍ଥ ରାଶି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପହଁଚିଯାଇଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତର୍ଜମା କରି ଅର୍ଥ ନିଖୁଣ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ମାନବିୟ ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର