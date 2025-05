ETV Bharat / state

ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜ୍ଯପାଳଙ୍କ ଅପିଲ୍, ରାଜଭବନ ସାରା ରାଜ୍ଯ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଉଦାହରଣ - GOVERNORS APPEAL FOR GREEN ENERGY

GOVERNOR'S APPEAL TO THE ENTIRE STATE FOR GREEN ENERGY ( ETV BHARAT )