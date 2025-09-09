ETV Bharat / state

ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ: ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ

ଦୁଇ ଦିନିଆ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ । କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଫି ବୋର୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2025 at 7:18 PM IST

କୋରାପୁଟ: ଦୁଇ ଦିନିଆ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ । 'ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ' ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କଫି ବୋର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ।

ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

"ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ":ରାଜ୍ୟପାଳ

ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ, "ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ" । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ତାହା ବାଛିପାରିବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି ।" ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ମାନକ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ । ଯଥା, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷକ ଚୟନରାଙ୍କି/ଗ୍ରେଡିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ହ୍ରାସ ପଛରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

କଫି ବୋର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ:
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କଫି ବୋର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କଫି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତଥା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କୋରାପୁଟ କଫି ବୋର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି କଫି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ କୋରାପୁଟ କଫି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଚାଷ ହେଉଛି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଫି ଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ । ଆଗକୁ କୋରାପୁଟ କଫି ବଜାରକୁ କିଭଳି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ।

ନାଲକୋ ପରିଦର୍ଶନ:

କୋରାପୁଟ କଫି ବୋର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି କଫି ଗଛ ଦେଖିବା ସହ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ଵାଦର ମଜା ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ପରେ କୋରାପୁଟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ଦାମନଯୋଡି ନାଲକୋ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନାଲକୋ ନବରତ୍ନ ଠାରୁ ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ସ୍ଥିତି ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତୀକରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ:

ଏହା ପରେ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

