ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କଲେ ସମୀକ୍ଷା ।
Published : September 11, 2025 at 3:09 PM IST
Kambhampati visits Bandhghati Malkangiri ମାଲକାନଗିରି: ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । କୋରାପୁଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରକେଟ ଯୋଗେ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଦୁଲିପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ଏହି ଅବସରରେ ୧୫ ଜଣ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଓ ୧୧ ଜଣ ଡିଡ଼ାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିତାଧୀକାରୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ:
ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼.କମ୍ଭମପାଟି ଗୋବିନ୍ଦପାଲିଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟୟ, ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ, ଡିଏଫଓ ସାଇ କିରନ । ଏହାପରେ ସେ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଦୁଲିପଡା ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ତରଫରୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ପବିତ୍ର ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଛି, ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ।
ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମହାମହିମ:
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼.କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ । କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ ଆସିଛି । ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଲି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଖି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି । ତେବେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଠାରୁ ସ୍କୁଲରେ ବିଟରୁଟ ଜୁସ ଏବଂ ଚିକ୍କି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯାହାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏଲ୍.ଭି ପ୍ରସାଦର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଖି ପରୀକ୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚଷମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । "
ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ:
ସେହିପରି ବଣ୍ଡା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଟେଲରିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍, ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ ୟୁନିଟ, ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସହିତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ଓ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ବିଡିଏ ପରିସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ ଜନଧନ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା, ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପେନସନ ହିତାଧୀକାରୀ, ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଯୁବ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ଏହାସହ ୧୫ ଜଣ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଓ ୧୧ ଜଣ ଡିଡ଼ାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିତାଧୀକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ହିତାଧୀକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ।
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ମହାମହିମ :
ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଥିବା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଓ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କିପରି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ଏହାସହ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି