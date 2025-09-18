ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଚିନ୍ତା; ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କଣ ଯୋଜନା
ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ।
Published : September 18, 2025 at 11:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷଭାବେ କେବିକେ ଅଂଚଳରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟା। ଏହାର କାରଣ ଅନେକ ରହିଛି। କିଏ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗରିବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିଵାର ପାଇଁ କାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଣିଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବେ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କେବିକେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ:-
ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା କେବିକେ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବାରେ ଏହା ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଆଠଟି କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାର ୧ ହଜାର ୬୭୨ଟି ହାଇସ୍କୁଲର ୧ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ୫୧୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ତଥ୍ୟ:-
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ୭ ହଜାର ୬୮୨ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଅଢେଇ ହଜାର ପିଲା ଫେରି ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ସହିତ ୨୦୨୪- ୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ୨ ହଜାର ୨୯୯ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୯୭ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧ ହଜାର ୫୦୨ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ହଜାର ୧୯୮ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୧୮ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଫେରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ନବମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ୧ ହଜାର ୪୪୬ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୮୧ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଫେରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୮ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୬୫ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ୨ ହଜାର ୭୩୯ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୦୦ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଫେରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ୧ ହଜାର ୮୩୯ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସରକାରୀ ଯୋଜନା:-
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରପ ଆଉଟ କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି. ତେବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ... ତେବେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଡ୍ରପଆଉଟ ହାର କମାଇବାରେ ଏହା ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସରାକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ମାଗଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ପିଲମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମ ରହିବା ସହିତ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଡ୍ରପ ଆଉଟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ:-
ଏପଟେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଆସିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଆସିବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର।
ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ ସେବା:-
ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ବା ଆଇକାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବସ୍ ଭଡ଼ା। ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଏପରିକି କି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସମୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ରୁଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ OSRTCକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ।
ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ ଘର, ନା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି। କେବଳ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ଗଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ହଜାର ହଜାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯାହାର ସମାଧାନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ।"
ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲେ ଶିକ୍ଷକ କମିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:-
- ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କମିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା
- ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୭୬ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୫୨
- ୨୦୨୩- ୨୪ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୬୧ ହଜାର ୬୯୩ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୭ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୯୧୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ
- ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୩- ୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୪- ୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୮୫୮ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୧୨୮ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି
- ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮ ହଜାର ୬୨୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୪- ୨୫ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୧୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା UDISE+ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି
ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ:-
୨୦୨୪- ୨୫ UDISE+ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ- ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ୨୨ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା ହାରାହାରି ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ୬ ଥିବାବେଳେ ହାରାହାରି ନାମଲେଖା ୧୨୪ ରହିଛି। ଶୂନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୩- ୨୪ରେ ୮ଟି ଥିବାବେଳେ ଏହା ୩କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଶୂନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରୁ ୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ୧୦୮୯ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ୨୦୨୩- ୨୪ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୦୯୫। ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୪- ୨୫ରେ ୪୭ ହଜାର ୯୪୦ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ ହଜାର ୪୦୭ ପ୍ରାଥମିକ, ୨୦ ହଜାର ୮୫୨ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ୯ ହଜାର ୩୩୨ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ୨ ହଜାର ୯୭୪ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକସ୍ତରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୮ ହଜାର ୬୨୫ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ୫ ହଜାର ୮୬୮ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ୬ ହଜାର ୧୦୭ ଘରୋଇ ଏବଂ ୯୬୫ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଡାମନ୍ ଡିୟୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ଵୀପ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୧୨ ହଜାର ୯୧୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୯ ହଜାର ୧୭୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୯ ହଜାର ୫୦୮ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୮ ହଜାର ୧୫୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ଭୌଗଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ବାଧା:-
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ହଜାର ପାର କରି ସାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ସହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍କୁଲ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରପଆଉଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ରହିଛି। ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଦୂର ବାଟରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୧୪ ହଜାର ୨୭୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂରଦୂର ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଆଇଡି କାର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସରେ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ବସ୍ ରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କିଭଳି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହେବେ ସେନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେ ନିଆଯାଉଛି। କିଭଳି ଭାବେ ବିଶେଷକରି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ବିଭାଗ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସେହି ରୁଟ୍ ରେ ଯଦି ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ସେହି ବସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ରେ ବସ୍ ନାହିଁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବସ୍ ର ରୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ସମୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।
