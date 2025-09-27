ETV Bharat / state

‘ଆମସାଥୀ’ ଚାଟ ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଚୁଟକିରେ ମିଳିବ ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ସେବା

ବାର୍ଥ ସାଟିଫିକେଟ ହେଉ ଅବା ଜାତି କିମ୍ବା ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମିଳିଯିବ ୧୨୦ଟି ସେବା ।

Ama Sathi Unified Whatsapp bot
Ama Sathi Unified Whatsapp bot (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2025 at 7:53 AM IST

5 Min Read
AmaSathi Unified Whatsapp Chatbot ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାର୍ଥ ସାଟିଫିକେଟ ହେଉ ଅବା ଜାତି କିମ୍ବା ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ଏହି ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କିମ୍ବା କାହାକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଶୋଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମିଳିଯିବ ୧୨୦ଟି ସେବା । କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଜ କରି ଜନସାଧାରଣ ପାଇପାରିବେ ଏହି ସେବା । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମେଟା ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ‘ଆମସାଥୀ’ ନାମକ ଏକୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବଟ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର ।

Ama Sathi Unified Whatsapp bot
Ama Sathi Unified Whatsapp bot (ETV Bharat Odisha)

‘ଆମସାଥୀ’

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ 'ମେଟା' ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ‘ଆମସାଥୀ’ ନାମକ 'ୟୁନିଫାଏଡ୍‌ ହ୍ବାଟସପ୍‌ ବଟ୍‌'ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ୪ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨୦ଟି ନାଗରିକ ସେବା ସହଜ ହେବ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ସାର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସହିତ ‘ଜାତୀୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା’ ପରି ସୁବିଧା ଏକୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨.୦କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟ ବଟ୍‌ ନମ୍ବର:

‘ଆମସାଥୀ’ ସହାୟକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟ ବଟ୍‌ ନମ୍ବର ୯୪୩୭୨୯୨୦୦୦ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ । କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ସହାୟକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍‌ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇବାରେ ସହଜ ହେବ । ଲୋକେ ସୁବିଧାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ । ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଂଚଳ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଓ ସହାୟତା ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳି ପାରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକମାନେ ପୋଲିସ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସେବା, ଜମିର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ । ଜାତୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ଯୋଜନା, ଆନ୍ତଃ-ଜାତି ବିବାହ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ଏହି ସହାୟତା ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା ଯିବ । ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ।

Ama Sathi Unified Whatsapp bot
Ama Sathi Unified Whatsapp bot (ETV Bharat Odisha)
  • ଚୁଟକିରେ ମିଳିବ ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ସେବା
  • ‘ଆମସାଥୀ’ ସହାୟକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟ ବଟ୍‌ ନମ୍ବର ୯୪୩୭୨୯୨୦୦୦
  • ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ସାର ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ ସହଜ ହେବ
  • ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଂଚଳ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ
  • ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଓ ସହାୟତା ମିଳିବ

ସୁବିଧାଜନକ ଅନୁଭୂତି:

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାକୁ ସହଜ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସୁବିଧାରେ ସେବା ପାଇପାରୁନଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜରେ ସେବା ପାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେବ । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ନିବେଶ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶାସନିକ ବାଧାକୁ ଦୂର କରି ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଉନ୍ନତ କରାଯାଉଛି । ମେଟା ସହ ସହଭାଗିତାରେ ‘ଆମସାଥୀ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା । ଉପଲବ୍ଧତା କଠିନ ଥିଲା । ଏହି ଏକୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିବ । ରହୁଥିବା ବାଧାକୁ ହଟାଇବ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହରରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ସୁବିଧାଜନକ ଓ ସହଜ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସୁବିଧାଜନକ ଅନୁଭୂତି ହେବ ।"

Ama Sathi Unified Whatsapp bot
Ama Sathi Unified Whatsapp bot (ETV Bharat Odisha)

ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ସମୟୋଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।"

ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା:

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସୁବିଧାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସହଜଲବ୍ଧ କରିବାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଭିନ୍ନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକମାତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପରଦର୍ଶିତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନରେ ସିଏମଜିଆଇ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଓଆରଟିପିଏସଏ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନତା ସହ ‘ଆମସାଥୀ’ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ସହାୟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାର ପ୍ରସାରଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ହୋର୍ଡିଂ, ଟିଭି, ରେଡିଓ ଏବଂ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ।

Ama Sathi Unified Whatsapp bot
Ama Sathi Unified Whatsapp bot (ETV Bharat Odisha)

ସେବା ସୁବିଧା ସହଜ:

ସିଏମଜିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି, "ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁବିଧା ଦେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚାରିଟି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି । ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜେ ଯିବା, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବା, ସେହି ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ସହାୟତା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା । ସର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସୁଲଭ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ଏକ ଏକମାତ୍ର ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ସୁବିଧା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସର୍ବଜନୀନ ସେବାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ଯାହା ନାଗରିକମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଏବଂ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"

ମେଟା ଭାରତର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି, "ମେଟା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ‘ଆମସାଥୀ’ ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ସହଭାଗିତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ଏହି ଉଦଘାଟନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଜନୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୟୋଗରେ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନକୁ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।" ତେବେ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମେଟା ସହ ‘ଆମସାଥୀ’ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟ ବଟ୍‌ ପ୍ରୟୋଗରେ ସହଭାଗୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।

'ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆ’ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ:

ମେଟା, ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜନେସ ମେସେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ରବି ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂଠୁ ବିଲ ପୈଠ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ସହଜତା ଏବଂ ସରଳତା ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ବିକଳ୍ପ କରିଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ହେବାରେ ଉତ୍ସାହିତ । ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛୁ । ଆମସାଥୀ ଏକୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବଟକୁ ସେଣ୍ଟର ଫର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ବା ସିଏମଜିଆଇ ଏବଂ ‘ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆ’ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ କରିଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦେବବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁ ସଚିବ ଅଂଶୁମାନ ରଥ ଏବଂ ସିଏମଜିଆର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

