ରାଜ୍ଯରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି କିଣିବେ ସରକାର, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ - TRIBAL LAND SELL

Published : May 22, 2025 at 6:20 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 7:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ଯରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି କିଣିବେ ସରକାର। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜମି ଦେବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ। ପୁଣି ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି କିଣିପାରିବେ । ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ରାଜ୍ଯରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି କିଣିବେ ସରକାର (ETV Bharat) ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି କିଣିବେ ସରକାର

