Financial Powers Of Block Chairpersons: ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଂକୁଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ଲକ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷମତା । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର । ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଲ ପାସ ପାଇଁ ଆଉ ଖୋଜା ପଡ଼ିବନାହିଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ । ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ବିଡିଓଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ ପାସ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ଲକରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା । ୯୦ ଭାଗ ବ୍ଳକ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅକଳରେ ପଡୁଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ । ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ଲଗାମ କଷିଛନ୍ତି ସରକାର । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ହଟିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ:
ବ୍ଲକରୁ ହଟିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ । ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାଟେଜି । ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବଦଳରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେବେ ବିଡିଓ । ବଢ଼ିବ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା । ଆଉ ବିଲରେ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡିବେନାହିଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏହି କ୍ଷମତା ବିଡିଓଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର । ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ ପାସ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଳକ୍ରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାରୁ ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଦବଦବା ରହୁନଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହୁନାହିଁ ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା:
ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ସହ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାକୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ । ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଥାଏ । ୨୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଡିଓ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହା ହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଉ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ । ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦଳରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୨ ଲକ୍ଷରୁ କମ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଇଲରେ ବିଡିଓ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ ।
ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଦସ୍ତଖତ ନକଲେ କୌଣସି ଫାଇଲ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନନେଲେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କାମ ଠପ ହୋଇଯାଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡିର ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ବିଜେଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ସାମନାକୁ ଆସୁଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ମିଳିଥିବାରୁ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଅସହାୟ ହେଉଥିଲେ । ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବ୍ଲକ ହାତଗଣତି କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସେ । ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଥାଏ । ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାମର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି । ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ବ୍ଲକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ବା ବିପିଡିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଏ । ସିଏଫ ଓ ଏସଏଫସି ବାବଦରେ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଠିରୁ ବିପିଡିପି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଗାଁ' ରାସ୍ତା ମରାମତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ବାବଦରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି କରାଯାଏ । ଏହି ପାଣ୍ଠିର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ରୁହେ ।
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି:
ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ । ଏହା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମିଳେ । ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୁଏ । ଜଳାଶୟ ବିକାଶ, ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମିଳେ । ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ସିଂହଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥାଏ । ସରକାର ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ କରି ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହା ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ । ବିଡିଓ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏଣିକି ସେମାନେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ।
'କୋର୍ଟ ଓ କଚେରୀକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟଣାଯିବ':
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଚୋରିରୁ ବ୍ଲକ ଚୋରି କରିବାରେ ଏ ସରକାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ସମ୍ବିଧାନର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷମତା କମେଇ ରାଜନେତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼େଇବେ ବୋଲି ବିଜେପି କହୁଥିଲା । ଏପରି କରି କହିଥିବା କଥା ବିଜେପି କେଉଁଠି ରଖିଲା ? ପକେଇଥିବା ଛେପକୁ ନିଜେ ଢୋକୁଛନ୍ତି । ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶା, ଫେଡା କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରିବୁ । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇଗଲେଣି । ତେଣୁ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜେପି ସହ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି । ତେଣୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଉଠେଇ ଦେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ । ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ । ନହେଲେ କୋର୍ଟ ଓ କଚେରୀକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟଣାଯିବ ।"
'ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଭ ନୁହେଁ':
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପିର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି । ହାତଗଣତି କିଛି ଥିବେ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହା କରିଛନ୍ତି । ରାଜନୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏପରି କରିଥିବା ଜଣାପଡିଯାଉଛି । ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଭ ନୁହେଁ ।"
ଶାସକ ଦଳର ଜବାବ:
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୋହନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । ଲୋକ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ । କୋଭିଡ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାହା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର