IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ଏନ ଥିରୁମାଲା ନାଏକ ହେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ ଗଲେ 3 IAS ଅଧିକାରୀ
ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ବମୁକ୍ତ ହେବେ ୩ IAS ଅଧିକାରୀ । ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ସ୍ବଧା ଦେବ ସିଂ ହେବେ ଦାୟିତ୍ବମୁକ୍ତ ।
Published : October 10, 2025 at 9:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ୩ ଜଣ ଆଇଏଏସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପ୍ୟୁଟେସନରେ ଯିବା ପରେ ଏହି ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର । ୧୩ ଜଣ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନ ଥିରୁମାଲା ନାଏକ । ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର ଅଧିକାରୀ ସାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚର ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚର ସ୍ବଧା ଦେବ ସିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପ୍ୟୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ସାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଲଘୁ ଖଣିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ସ୍ବଧା ଦେବ ସିଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଶାଳିନୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଭରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦର ବିଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିବେ । ସେହିପରି ସ୍ବଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନଗଣନା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ପାଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିବେ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସଚିବ ଗିରିଶ ଏସଏନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି ୨୦୦୯ ବ୍ୟାଚର ଏନ ଥିରୁମାଲା ନାଏକ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଡ଼ିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ଼ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ୨୦୧୦ ବ୍ୟାଚର ମାନସି ନିମ୍ବଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ । ଓଡିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ୨୦୧୨ ବ୍ୟାଚର ଅଫିସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ପୂର୍ବଭଳି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଏମ୍ସି କମିସନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସେ ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡର ଏମଡି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ । ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚର ପ୍ରେମଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚର ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହା ସହ ଓଟିଡିସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ହକି ପ୍ରମୋସନ କାଉନସିଲର ସିଇଓ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚର ପ୍ରଣତି ଛୋଟରାୟ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ସେ ବୟନିକାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ନିବେଦିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ବୟନିକାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହା ସହ ସେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ମଧୁସ୍ମିତା ସାମଲ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ SIRDର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ । ସେ କ୍ରୁଟର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ କାହ୍ନୁଚରଣ ଧୀରଙ୍କୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
