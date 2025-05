ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇବେ ସରକାର, 15 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ - ODISHA GOVERNMENT OFFER HOUSES

ରାଜଧାନୀରେ 15 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ ଘର ( Representational image )

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । MIG, LIG, LIG -1, MIG -2 ଘର ଦେବେ ସରକାର । 15 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିବ ଘର । ପୂରଣ ହେବ ସାଧାରଣ ଗରିବ ତଥା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସହର ଭିତରେ ଘର ସ୍ବପ୍ନ । ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯିବ। ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାହାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଧନୀକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି । ଉନ୍ନତ ମାନର ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । 15 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ ଘର (ETV Bharat)

