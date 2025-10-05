ବାତିଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ETV Bharat / state

ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସେପଟେ ଏସଆଇ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ।

ODISHA RECRUITMENT EXAM SCAM
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ୨୦୨୪ ଜୁନ ମାସରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲା । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୋହନ ସରକାର :

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦେବବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ୧୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପୋଲିସ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଲୟ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସବ-ଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସଚିବ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ।

ବାତିଲ ପରୀକ୍ଷାର ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ଏହାର ସଫ୍ଟକପି Ms Excelରେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗକୁ ଇମେଲ ଆଇଡି gapgdrc@gmail.com ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଚ୍ଛପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ଏକାଧିକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ବେହେରା ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮ ହୋଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ:
ସେହିପରି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ସେପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ଓପିଆରବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗୃହ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ।

