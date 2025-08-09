Lakhpati Didi Jyoti Reddy ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ । ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବାର୍ଷିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଜଣେ ସଫଳ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ 2025 ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି । ତେବେ କିଏ ସେହି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ? କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ?
କିଏ ସେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ?
79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏସ୍. ଜ୍ୟୋତି ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଳକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନସ୍ଥ କାଳିଆବାଲି ଗ୍ରାମର ଜ୍ୟୋତି ରେଡ୍ଡି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସଫଳ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।
ସଫଳ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତି ରେଡ୍ଡୀ:
ଏସ୍. ଜ୍ୟୋତି ରେଡ୍ଡୀ, ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ । 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ପରେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି । ପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି କାଳିଆବାଲି ଗ୍ରାମରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । କେବଳ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ:
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିବା ସହ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚମାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କରେ ଟମାଟ ସସ୍, ଛଣା ତେଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଋଣ ପରିଶେଧ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଳକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ସଫଳ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଜଣେ ସଫଳ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ପରିବାର ସହଯୋଗ:
ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏସ୍.ଜ୍ୟୋତି ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଜଣେ ସଫଳ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ସ୍ବାମୀ ଜଣେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ବୋଲି କେବେବି ଭାବି ନଥିଲି ।"
ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଜଉଗଡ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଠାରେ ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏସ. ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ୍ । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ଡିପିଏମ ସନ୍ତୋଷ ରଥ, ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବିପିଏମ ମାନୀନୀ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା କଣ:
ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ । ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ SHGs (Self Help Groups) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯାହା ଦେଶର ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଦେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର