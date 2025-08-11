ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡିଶା କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ନୂତନ ଓଡିଶା ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ୧୧ ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି । ଏଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେଲେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ହେବ । ଓଡିଶାର ବିକାଶ ହେଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିର ରଖି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ସମାବେଶ ଯୋଗଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ସମାବେଶ:
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ । ଗଞ୍ଜାମ ହେବ ତାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଜରରେ ୧୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆଗରୁ ୬ ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ତାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଭେଇକେଲରେ ସେହି ମିନେରାଲର ଅବଦାନ ରହିଛି ।"
ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମର ବିକାଶ ହେବ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ,"ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ଜଳକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଶ୍ରମ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମର ବିକାଶ ଘଟିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ସାଢେ ତିନି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନଳ ଯୋଗେ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ, ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଆଦିକୁ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ.ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି, ଆଇଜରର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁ଼ଡ଼ିକ କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେନେଇ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦ୍ଧ ।ଏପରିକି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ୍ବି .କିର୍ତ୍ତି ଓ୍ବାସନ , ଆସ୍କା ସାଂସଦ ଅନୀତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୋରଡା ବିଧାୟକ ନୀଳମଣୀ ବିଷୋୟୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ,ବ୍ରହ୍ମପୁର