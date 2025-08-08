Essay Contest 2025

କୁକୁର କାମୁଡାରେ ନାବଳକ ମୃତ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହର କ୍ବାକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକ - GAJAPATI WITCHCRAFT MURDER

ଗଜପତି ମୋହନାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଚେରମୂଳିରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଜଣେ କ୍ବାକଙ୍କୁ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ।

Youth Brutal Murder Over Witchcraft Suspicion Mohana Gajapati
Youth Brutal Murder Over Witchcraft Suspicion Mohana Gajapati (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2025 at 11:49 AM IST

Gajapati Witchcraft Murder ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗଜପତି) : ପୁଣି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସରେ ଅନ୍ଧ ସାଜିଲା ମଣିଷ । ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଚାନ୍ଦିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁମପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ।

ମୋହନା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବସନ୍ତ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ କିଛି ଲେକ ଗାଁଠାରୁ ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ଟିମ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ପୋତାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଖୋଳାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତେବେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।"

Youth Brutal Murder Over Witchcraft Suspicion Mohana Gajapati
Youth Brutal Murder Over Witchcraft Suspicion Mohana Gajapati (ETV Bharat Odisha)

ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କମଳାପୁର ଗାଁର କରୁଣାକର ଦଳାଇ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ହେବ ମୋହନା ଥାନା ଚାନ୍ଦିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁମପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାରେ (କ୍ବାକ୍) ଚେରମୂଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ । ଗାଁର ଏକ 11 ବର୍ଷର ଜଣେ ପୁଅ ପିଲାକୁ କୁକୁର କାମୁଡିବା ପରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରୁଣାକର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କରୁଣାକର ଗୁଣିଗାରେଡି କରି ପିଲାଟିକୁ ମାରିଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଗତ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ କିଛି ଲୋକ ଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୁଣାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ କରୁଣାକରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୋହନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

କରୁଣାକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "କରୁଣାକରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି । ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ କିଛି ଲୋକ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି । ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦାଆଯାଉ ।"

Death karunakar Dalai
Death karunakar Dalai (ETV Bharat Odisha)

ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:

ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଓ ପୋତିଦିଆ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୋହନା ପୋଲିସ କୁସୁମପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । କରୁଣାକରଙ୍କ ମୃତଦେହ କେଉଁଠି ପୋତାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତଦେହ ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲା। । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 8 ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବସନ୍ତ ସେଠୀ ।

ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥରରେ ବାନ୍ଧି ଡ୍ୟାମରେ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଗଜପତି ପୋଲିସ । ଏବେ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

Youth Brutal Murder Over Witchcraft Suspicion Mohana Gajapati
Youth Brutal Murder Over Witchcraft Suspicion Mohana Gajapati (ETV Bharat Odisha)

Death karunakar Dalai
Death karunakar Dalai (ETV Bharat Odisha)

